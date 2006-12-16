"در جستجوی خوشبختی". ویل اسمیت و جیدن اسمیت، پسر هشت ساله او در صحنهای از فیلم
که از روز گذشته در سینماها اکران شد
"درخشش شاتل". فلوریدا، آمریکا. رگه سفینه فضایی دیسکاوری در آسمان، چند لحظه پس از پرتاب از مرکز فضایی کندی. نایجل کوک ـ اسوشیتدپرس
"گنجینه قاچاق". پکن، چین. ماموران چینی فیلمهای قاچاق مصادرهشده را از بین میبرند.
اسوشیتدپرس ـ کالر چاینا فوتو
"جوشدادن مغز". ایالت دلاور، آمریکا. جوشکاری تکههایی از "بانوی صلح ما" اثر چارلز پارکز مجسمهساز.
تیم شافر ـ رویترز
"موجسواری". هونولوا بی، هاوایی. کلر بویلاکوا، ورزشکار استرالیایی و یکی از شرکتکنندگان مسابقات موجسواری. کرستین شولتز ـ اسوشیتدپرس
"بابا نوئلها". رم، ایتالیا. تعدادی از اعضاء گروه کریسمس در لباس بابا نوئل غذا میخورند.
داریو پیناتلی ـ رویترز
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