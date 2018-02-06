تبریزی ها در سودای قهرمانی/شهرداری به دنبال تکرار پیروزی بر مهرام

خبرگزاری مهر - گروه استانها - محمود نصیرپور: دومین بازی از چارچوب مرحله نهایی لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور امروز سه شنبه بین تیم های شهرداری تبریز و مهرام تهران برگزار می شود تا پس از آن، دو تیم خود را برای انجام دو بازی آینده در تهران آماده کنند.

دو تیم شهرداری تبریز و مهرام تهران در حالی امروز دومین پیکار خود را در فینال برگزار می کنند که بازی اول را شهرداری دیروز به نفع خود به پایان رساند تا یک گام جلوتر از مهرام به جام نزدیک شود.

روز مهم چهره های خاص

در دیدار امروز، شهرداری می تواند روی حرکات انفجاری دو بازیکن خارجی خود به نام های جردن دیموینک و هروه پولکو حساب ویژه ای باز کند. دو بازیکنی که در بازی اول هم جزو چهره های برتر مسابقه بودند و نقش بیشتری در پیروزی تیم شان ایفا کردند.

آرن داودی دیگر بازیکن تاثیرگذار شهرداری است که چنانچه روز خوبش باشد، امروز می تواند جزو برگ برنده های تیم میزبان به شمار بیاید. از طرفی اصغر کاردوست همچنان از محبوبیت بالایی در بین اهالی بسکتبال تبریز برخوردار است و امروز می تواند با ویژگی های خاصی که در فیزیک بدن و نوع بازی اش دارد، برابر مهرام نمایشی بهتر از بازی دیروز داشته باشد.

روزبه ارغوان یکی دیگر از بازیکنانی است که مهران حاتمی روی پرتاب های به سمت سبد او حساب باز کرده است و سجاد پذیرفته نیز علاوه بر جذابیت و هیجانی که به روی سکوها می دهد، توانسته تا حدود زیادی در کارهای تهاجمی موفق عمل کند.

حساب ویژه مهرام روی دو بازیکن خارجی

در تیم مهرام اما مصطفی هاشمی بازیکنانی دارد که در روز اول فینال توانستند در لحظاتی از بازی، شهرداری میزبان را دچار دردسر کنند.

جاکوب اورسه پولن و آرنت ناسانیل مولتریه دو بازیکن خارجی تیم مهرام جزو تاثیرگذار ترین یاران تیم مهرام به حساب می آیند که موفق به کسب بیشترین امتیاز برای تیمشان شدند.

این دو بازیکن امروز هم بازی شان مقابل چشم خواهد بود و مهران هاشیم باید برنامه ای ویژه برای مهار آنها اتخاذ کند. حامد حسین زاده دیگر بازیکن خوب تیم مهرام است که در راس حرکات تهاجمی تیمش قرار دارد.

با این اوصاف قطعا مربیان دو تیم آنالیز کافی روی بازیکنان تیم مقابل داشته اند و برنامه هایی برای مقابله با تاکتیک تدافعی و تهاجی حریف دارند. آنچه در بازی دیروز مسلم بود، بازی نزدیک و امتیازگیری شانه به شانه دو تیم بود و در نهایت نیز نتیجه ای با فاصله امتیازی کم روی تابلو درج شد و شهرداری ۸۵ بر ۸۲ به پیروزی رسید.

شهرداری درپی دومین پیروزی متوالی

تیم شهرداری تبریز چنانچه در بازی امروز صاحب دومین پیروزی خود شود، گام بلندی برای رسیدن به جام قهرمانی خواهد برداشت و اگر این اتفاق رخ دهد و بازی پنجمی هم در کار باشد، شهرداری آخرین دیدار فینال این فصل لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور را میزبانی خواهد کرد و در ان صورت، شانس قهرمانی اش نیز بیشتر خواهد شد.

البته شهرداری با پیروزی در بازی امروز می تواند به دو دیدار خود در تهران نیز امیدوار باشد و چه بسا با کسب یک پیروزی دیگر در تهران، کار را در همان زمین مهرام تمام کند و جشن قهرمانی را در خانه حریف برپا کند.

در سوی مقابل تیم مهرام تلاش می کند تا با اندوخته از تبریز برود و کار خود را در خانه راحت تر کند اما آنچه در بازی اول برای مهرامی ها رقم خورد، عیار کار شهرداری را به مصطفی هاشمی و شاگردانش نشان داد.

دیدار دوم فینال لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور از ساعت ۱۶ امروز سه شنبه ۱۷ بهمن در سالن شهید توانا تبریز برگزار می شود.

نگاهی به بازی اول فینال

اولین دیدار از چارچوب بازی های فینال لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور با پیروزی ۸۵ بر ۸۲ تیم شهرداری تبریز همراه شد تا این تیم یک گام بلند به سوی قهرمانی بردارد.

در این بازی که در سالن مملو از جمعیت شهید توانا تبریز برگزار شد، تیم شهرداری تبریز در نیمه اول بازی را خوب آغاز کرد و توانست در پایان این نیمه ۴۹ بر ۳۸ از رقیب خود پیشی بگیرد. در شروع نیمه دوم اما تیم مهرام توانست فاصله عقب افتاده را جبران کرده و شانه به شانه شهرداری حرکت کند.

در میان تشویق های هواداران، تیم شهرداری در نهایت توانست با اداره بازی، نتیجه را ۸۵ بر ۸۲ به سود خود خاتمه داده و اولین بازی از سری رقابت های فینال را با پیروزی پشت سر بگذارد.

شهرداری تبریز در این بازی با هدایت مهران حاتمی و با بازی محمد فلاحت، جردن دیموینک، آرن داودی، محمد اوجاقی، امیر طاهرخانی، اصغر کاردوست، علی اصغر خازنی، مهدی مرادی نسب، محمد زارعی، هروه پولکو، روزبه ارغوان و سجاد پذیرفته برابر شاگردان مصطفی هاشمی در تیم مهرام قرار گرفت.

دومین دیدار فینال لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور بین تیم های شهرداری تبریز و مهرام تهران فردا سه شنبه ۱۷ بهمن در سالن شهید توانا برگزار خواهد شد و هر یک از دو تیم چنانچه در پنج بازی رو در رو صاحب سه پیروزی شود، جام قهرمانی لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور را بالای سر خواهد برد.

تیم شهرداری تبریز که بواسطه برخورداری از تیم مدیریتی مناسب و با تلاش های کادرفنی و بازیکنان و حمایت های هواداران از شانس بیشتری نسبت به تیم مهرام برای کسب عنوان قهرمانی برخوردار است، برای نخستین تیم از بسکتبال آذربایجان شرقی به لیگ برتر باشگاه های کشور راه یافته است.