امروز بیش از همیشه نیازمند به برادری و وحدت هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا آوایی ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح پایانه برون استانی لرستان با اشاره به اینکه خدا را شاکریم که این توفیق دست داد به لرستان سفر کنیم، اظهار داشت: خاطرات خوب و تعلق عاطفی خیلی زیادی نسبت به لرستان دارم، در حدود سه سال در لرستان حضور داشتم و خدمت کرده ام، بهترین دوران زندگی من در این استان بوده است.

وی با بیان اینکه باید از مسئولین برای آبادی و توسعه و خدمت به مردم لرستان تشکر کرد، تصریح کرد: در کشور با مشکلاتی مواجه هستیم که نیاز به همت جدی مردم و مسئولان برای رفع آن ها دارد؛ مشکلاتی از قبیل بیکاری، خشکسالی، تعطیل شدن برخی مراکز صنعتی را در طول ۴۰ سال بعد از انقلاب با شدت کم و زیاد را داشته ایم.

وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه البته در کنار اینها ظرفیت های بسیار بزرگی داریم مانند منابع انسانی بسیار خوب، کشور بزرگ و امکانات بسیار خوب، ملت بزرگ و نظام مردمی و مستقل بی نظیر، رهبری بزرگ و فرهیخته، افزود: در کنار مشکلات ظرفیت ها و استعدادهای بسیاری را در اختیار داریم.

آوایی با اشاره به اینکه ما امروز بیش از همیشه نیازمند به برادری و باهم بودن هستیم، گفت: وقتی می گوییم ۲۲ بهمن و پیروزی انقلاب به معنای این نیست نواقص و اشکالات را قبول نداریم و در همه عرصه های خوب عمل کرده ایم، بشر هستیم و مشکلات و نواقصی هم وجود دارد.

وی با بیان اینکه باید زمینه وحدت را فراهم کنیم، برآیند و معدل کار این بوده که در سال های بعد از پیروزی انقلاب کارهای بسیار بزرگی انجام شده و کارهای بسیار بزرگ دیگری هم داریم که باید انجام شود، تصریح کرد: امیدواریم با همکاری ملت و دولت و رهبری هر روز به جایگاه واقعی خود نزدیک تر شویم.