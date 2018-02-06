ملت ایران در هر شرایطی حافظ ارزش ها و برکات انقلاب اسلامی هستند

به گزارش خبرنگارمهر، حسین خوش اقبال امروز سه شنبه در جشن بزرگ انقلاب ویژه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان که در تالار مولوی دانشگاه کردستان برگزارشد، گفت: ۳۹ سال پیش در چنین روزی امام خمینی(ره) در ایران اهداف انقلاب را با پشتیبانی عظیم مردم به ویژه دانشجویان دنبال کرد.

وی عنوان کرد: در طول عمر انقلاب اسلامی تاکنون، یاران اولیه امام که بخش عمده ای از آنها در دوران جنگ تحمیلی برای دفاع از کشورمان جان خود را فدا کردند، تعدادی هم امروز در عرصه های مدیریتی حضور دارند، با تمام توان در راستای تحقق اهداف انقلاب تلاش کرده و می کنند.

وی اظهارداشت: وارد چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی می شویم و باید از بنیانگذاری کبیر انقلاب که با حرکت او و پشتیبانی مردم، کشورمان عزت واقتدار پیدا کرد، یاد کنیم.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان با اشاره به اینکه امام مظلومانه در سال ۴۲ از کشور تبعید شدند، ادامه داد: در چنین روزی بود که با پشتیبانی ملت وارد ایران شدند و در بدو ورود به خاک کشور هم با شهدا بیعت کردند.

خوش اقبال با بیان اینکه امام مردم را و مردم هم امام را به خوبی شناخته بودند، افزود: امروزه همه ما باید حافظ جایگاه و ارزش ها و حق رای وانتخاب و آزادی که به برکت انقلاب اسلامی پیدا کرده ایم، باشیم.

وی عنوان کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران به پشتیبانی ملت کارها و اقدامات بزرگی را انجام داده است و دراین راستا اساتید دانشگاه همواره پیشتاز بودند وهمیشه مدافع حق مردم و بیان کننده حقایق جامعه بوده وهستند.

گفتنی است، اجرای موسیقی توسط هنرمند کردستانی جمال محمودی، اجرای تئاتر طنز توسط گروه کرمانشاه ۲۰ و اهدای هدیه به طور قرعه کشی به ۲۲ نفر از برنامه های این جشن بود.