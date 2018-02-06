دومین جشنواره قرآن و عترت بهزیستی استان کرمانشاه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، به همت شورای فرهنگی بهزیستی استان کرمانشاه، دومین جشنواره فرهنگی آموزشی قرآن و عترت ویژه خانواده بهزیستی استان امروز سه شنبه در محل سالن شهید شریفی مدیریت بهزیستی شهرستان کرمانشاه برگزار شد.

علیرضا محمدی، مسئول شورای فرهنگی اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه در این مراسم اظهار داشت: این جشنواره به مناسبت ایام الله دهه مبارک فجر در دو بخش برادران و خواهران ویژه کارکنان و پرسنل و خانواده های آنها و همچنین مددجویان تحت پوشش برگزار شده است.

وی تعداد شرکت کنندگان در این جشنواره را ۱۴۰ عنوان و ابراز کرد: ۶۰ درصد شرکت کنندگان از خواهران و ۴۰ درصد برادران هستند.

محمدی با بیان اینکه این جشنواره در رشته های مختلف قرائت، ترتیل، حفظ ۱۰ جزء، ۳ جزء، حفظ کل، اذان برگزار شده است، گفت: حفظ جزء ۳۰ نیز ویژه کودکان زیر ۱۰ سال است.

این مسئول خاطرنشان کرد: در پایان این جشنواره ۳۸ نفر از شرکت کنندگان یعنی از هر رشته سه نفر به عنوان نفرات برتر معرفی و با اهدای لوح و هدایایی تجلیل می شوند.

مسئول شورای فرهنگی اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه هدف از برگزاری این جشنواره را ترویج فرهنگ قرآنی بین کارکنان و مددجویان تحت پوشش دانست.