باقری سرپرست دبیری و مرادی مشاور اجرایی فدراسیون قایقرانی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون قایقرانی ، غلامرضا امینی رئیس فدراسیون قایقرانی طی حکمی احمد باقری را به عنوان سرپرست دبیری فدراسیون قایقرانی منصوب کرد. امینی همچنین در حکمی وحید مرادی را به عنوان مشاور اجرایی خود منصوب کرد.

باقری که پیش از این به عنوان رئیس امور اداری و مسئول دفتر فدراسیون فعالیت داشته اشت، از این پس با حکم رئیس فدراسیون سرپرستی دبیری فدراسیون قایقرانی را برعهده خواهد داشت.

رئیس فدراسیون قایقرانی همچنین در حکمی جداگانه با تقدیر از زحمات و تلاش های وحید مرادی در سمت دبیری فدراسیون، وی را به عنوان مشاور اجرایی خود منصوب کرد.

وحید مرادی از سال ۹۳ دبیری فدراسیون قایقرانی را بر عهده داشته و در حال حاضر به عنوان عضو هیات رئیسه مشغول به فعالیت است.