حزب الله 14 مارس را مسئول شکست ابتکار عمل اتحادیه عرب قلمداد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه العالم، " محمود قماطی" عضو دفتر سیاسی حزب الله لبنان، جناح حاکم به قدرت در این کشور را مسئول شکست ابتکار عمل اخیر دبیرکل اتحادیه عرب برای حل بحران سیاسی کنونی در لبنان قلمداد کرد.



وی با مثبت ارزیابی کردن ابتکار عمل عمرو موسی گفت : حزب الله لبنان در جریان سفر اخیر دبیرکل اتحادیه عرب به بیروت، پاسخها و مواضع روشن خود را درباره مفاد این ابتکارعمل ارایه داد.



عمرو موسی پنجشنبه 23 آذر به سفر خود به بیروت و گفتگو با مقامهای دولتی و سران طیفهای مخالف و موافق دولت سنیوره برای حل بحران سیاسی کنونی در لبنان پایان داد.



موسی در پایان دیدارش از بیروت گفت که در این مرحله به نتیجه ای نرسیده است، اما ایده هایی را با که با مسئولان لبنان در میان گذاشته است؛ زمینه را برای دستیابی به توافق اصولی فراهم کرد ودر سفر سه شنبه آتی خود به بیروت برای احیای این ایده ها تلاش خواهد کرد.

در حالی که اعتراضات واعتصابات شهروندان لبنانی برای تشکیل دولت وحدت ملی و کناره گیری دولت فواد سنیوره که از جمعه 10 آذرآغاز شده است؛ همچنان ادامه دارد و امروز وارد شانزدهمین روز پیاپی خود شده است؛ فواد سنیوره نخست وزیر لبنان در ادامه بی اعتنایی به خواسته افکارعمومی این کشور مبنی بر کناره گیری دولت وی از قدرت، گفته است که این تظاهرات به شکست دولت وی منجر نخواهد شد.

