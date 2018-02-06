به گزارش خبرنگار مهر، بر اثر تصادف سرویس دانش آموزان روستای هزار جلفا با خودروی مقابل در جاده قدیم قزوین-آبیک دو دانش آموز کشته وسه نفر راهی بیمارستان شدند.

سالار قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صبح امروز سرویس حامل دانش آموزان دختر پیش دانشگاهی رشته انسانی دبیرستان فاطمه زهرا(س) شهر محمدیه در ۵ کیلومتری این شهر با خودروی تیبا برخورد کرد که در اثر این سانحه دو نفر از دانش آموزان در دم جان باختند و دو مصدوم دیگر به همراه راننده سرویس که خانم بوده به بیمارستان شهید رجایی قزوین اعزام شدند.

وی افزود: راننده متخلف تیبا از روبرو با این سرویس دانش آموزی برخورد کرده و این اتفاق تلخ و ناگوار رقم خورده است.

قاسمی بیان کرد: طبق آخرین اطلاعات دریافتی دو دانش آموز بستری شده دچار شکستگی شدید شده و از ناحیه کبد و طحال نیز دچار آسیب دیدگی شده اند که هم اکنون در اتاق عمل بسر می برند.

مدیر کل آموزش وپرورش استان ضمن عرض تسلیت به جامعه فرهنگی استان بویژه خانواده های دانش آموزان جانباخته، خواستار جدیت در پیگیری روند درمانی آسیب دیدگان این حادثه شد.