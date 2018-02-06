به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، نمایندگان سازمان ملل در سوریه خواستار توقف همه درگیریهای نظامی در این کشور شدند.
در بیانیه هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل در امور انسانی در سوریه خواسته شده تا درگیریها دست کم به مدت یک ماه برای ارسال کمکهای بشر دوستانه و اقدامات امدادی متوقف شود.
سازمان ملل در این بیانیه اوضاع سوریه را دردناک توصیف کرده و نسبت به پیامدهای این وضعیت و بدتر شدن اوضاع انسانی در این کشور هشدار داده است.
در حالی که ارتش سوریه تلاش میکند تروریستهای جبهه النصره را از ادلب در شمال سوریه بیرون براند، عملیات نظامی ترکیه در شهر عفرین موجی از کوچ اجباری و فرار شهروندان سوری در این مناطق را پدید آورده است.
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