۲۴ پروژه عمرانی در بخش خمام شهرستان رشت بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه همزمان با ششمین روز از ایام الله دهه فجر با حضور سید محمد احمدی سرپرست فرمانداری شهرستان رشت و جمعی از مسئولان ۲۴ پروژه عمرانی با بیش از ۱۵ میلیارد تومان اعتبار در بخش خمام افتتاح شد.

افتتاح خانه بهداشت دافچاه در زمینی به مساحت ۴۰۵ مترمربع و زیربنای ۷۲ مترمربع که برای ساخت آن اعتباری بیش از ۱۴۰ میلیون تومانی هزینه شده نخستین طرح افتتاحی در این روز بود.

سرپرست فرمانداری رشت در این مراسم ضمن گرامیداشت ایام الله دهه فجر و تسلیت ایام فاطمیه گفت: دولتمردان و افرادی که در عرصه خدمتگزاری به مردم هستند باید همواره امید را در بین مردم اشاعه دهند.

سید محمد احمدی بُعد فرهنگی را یکی از مهم ترین ابعاد انقلاب اسلامی ایران دانست و افزود: مردم به آرمان های انقلاب وفادار هستند و این وفاداری در روز ۲۲ بهمن با شرکت در راهپیمایی این روز نمایان و برای جهان به نمایش گذاشته می شود.

وی با اشاره به کمک و همیاری نمایندگان مجلس در اجرای پروژه ها و رشد و توسعه شهرستان، تصریح کرد:امیدواریم با همکاری و تعامل بین همه مسولان بتوانیم مشکلات جامعه را حل کنیم.

تحویل ۱۱ واحد مسکونی از ۲۶ واحد مددجویی با اعتباری معادل چهار میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان در روستای کویشا این بخش یکی دیگر از پروژه های افتتاحی بود.

فروشگاه وارش روستای زیرده، پل روستایی دهنه سر شیجان، رستوران ، آسفالت راه روستایی تازه آباد خواچکین نیز از دیگر طرح های افتتاحی در این روز با حضور مسئولان در بخش خمام شهرستان رشت بود.