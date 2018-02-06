انبار غیراصولی در نزدیکی بازار کرمان منجر به حریق شد

علی عسکری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۲۲ و ۳۶ دقیقه شب گذشته گزارشی مبنی بر حریق یک واحد منزل مسکونی در نزدیکی بازار کرمان و یک مجتمع تجاری بزرگ وصول شد.

وی با اشاره به انبار غیراصولی اقلامی نظیر تشک، پتو و پشتی در این ساختمان گفت: هیچ فردی در این منزل سکونت نداشته و در واقع این واحد مسکونی به انبار تبدیل شده بود.

عسکری گفت: با توجه به حساسیت مکان وقوع حادثه به دلیل نزدیکی به یک مرکز تجاری بزرگ در شهر کرمان و احتمال گسترش حریق، سریعا دو دستگاه ماشین آتش نشانی به محل حادثه اعزام شد.

عسکری با بیان اینکه آتش نشان سریعا در محل حادثه حضور یافتند و افزود: با تلاش ماموران آتش نشانی این حریق ظرف مدت ۲۰ دقیقه اطفا شد.

وی بیان کرد: خوشبختانه این حادثه خسارت جانی نداشته است و علت آن از سوی کارشناسان در دست بررسی است.