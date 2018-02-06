به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا آوایی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه باور ما این است که یکی از راه های مهم توسعه و اشتغال مبارزه با قاچاق کالا است، اظهار داشت: دوستان ما در همه بخش ها کمک می کنند و نهایتا پرونده هایی تشکیل می شود و برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع می شود.

وی با بیان اینکه سازمان تعزیرات حکومتی تاکنون تلاش کرده از همه ظرفیت های قانونی خود برای مبارزه با قاچاق کالا استفاده کند، تصریح کرد: اما چون پرونده های مهمی هستند و جرایم هم رقم بالایی دارند حتما نیاز به دقت کامل است که هم مبارزه را درست انجام دهیم و هم توجه کنیم تضییع حق نشود و به افرادی بی جهت و بی گناه به خاطر کم دقتی ظلمی نشود.

وزیر دادگستری یادآور شد: رقم برخی پرونده ها آنقدر بالا است که ممکن است خانواده هایی نابود شود.

آوایی با اشاره به اینکه در این راستا قضات را از نظر آموزشی تقویت می کنیم و به دنبال این هستیم در مراکز استان ها دادگاه های رسیدگی را ایجاد کنیم، گفت: امیدواریم این کار را سالم، متقن و قانونمند و عادلانه را انجام دهیم تا موثر واقع شود.

وی خاطرنشان کرد: اگر تندروی کردیم و خلاف قانون رای دادیم ولو بعضی ها از ما خوشحال شوند که قاطع عمل شده، در کارهایی که قانونی نباشد و مسائل شرعی رعایت نشود حتما برکتی نخواهد بود.

وزیر دادگستری در خصوص کنترل بازار شب عید نیز اظهار داشت: سازمان تعزیرات گشت های مشترکی برای ایام عید دارد و امسال هم به مدد الهی این نظارت ها قدری گسترده تر از گذشته خواهد بود.