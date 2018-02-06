خوابگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تخلیه شد/ اسکان کامل دانشجویان

دکتر مهدی کدخدازاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت دانشجویان ساکن در خوابگاه ولیعصر (عج) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و همجواری خوابگاه با محل وقوع آتشسوزی سازمان وزارت نیرو در خیابان ولیعصر گفت: خوابگاه ولیعصر (عج) یکی از ۱۴ خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با گنجایش ۳۰۰ نفر است.
وی افزود: شب گذشته (۱۶ بهمن ماه) ۱۵۰ نفر از دانشجویان در خوابگاه ساکن بودند که ساعت ۳ بامداد با همکاری مدیریت دانشجویی، حراست و سایر ارگانهای مربوطه، تمامی دانشجویان از خوابگاه تخلیه و در سایر خوابگاههای دانشگاه اسکان داده شدند.
معاون دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: کمیته بحران را در دانشگاه تشکیل دادیم و لوازم و تجهیزاتی که دانشجویان نیاز داشتند را در اختیار آنها قرار داده و اکنون دانشجویان را ساماندهی کردهایم.
وی گفت: با توجه به اینکه در تعطیلات بین دو ترم تحصیلی به سر میبریم، از سایر دانشجویان ساکن این خوابگاه خواستهایم در صورتی که در شهرستان حضور دارند، به تهران مراجعه نکنند و آنهایی که شهرستان هستند، تا زمان شروع ترم، به شهر خود بازگردند و سایر افراد نیز در سایر خوابگاهها اسکان یابند.
کدخدازاده تأکید کرد: به منظور اینکه مزاحمتی برای نیروهای آتشنشانی در خدمترسانی به این حادثه رخ ندهد، ما به آن خوابگاه مراجعه نخواهیم داشت.
وی در پاسخ به این سؤال که وضعیت ساختمان این خوابگاه در صورت وقوع ریزش ساختمان در حال آتشسوزی چه خواهد شد، گفت: در این زمینه اطلاعاتی به دانشگاه داده نشده است.
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