دهیاران روستاییان را به مشاغل خانگی ترغیب کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد سلطانی ظهر سه‌شنبه در همایش دهیاران در محل سالن زیتون شهر زنجان، افزود: دهیاری‌ها از دل قانون اساسی و شوراها متولدشده اند و به‌عنوان یک‌ نهاد اجتماعی می‌توانند نقش مؤثری را در روستاها ایفا کنند.

وی بابیان اینکه از سال ۹۲ تاکنون ۱۳۴ دهیاری به تعداد دهیاری‌ها در استان زنجان اضافه‌شده است، اظهار کرد: درمجموع ۶۳۵ دهیاری در استان فعال است و فعالیت این دهیاری‌ها طی چند سال اخیر مطلوب شده است.

معاون عمرانی استاندار زنجان گفت: ۶۸ نفر از دهیاران در استان بانوان و ۵۶۲ نفر از دهیاران هم آقایان هستند.

سلطانی از اجرای ۵۵۹ طرح عمرانی در روستاهای استان زنجان توسط دهیاری‌ها در سال گذشته خبر داد و گفت: اعتبار هزینه شده برای این طرح‌ها ۴۵ میلیارد تومان بوده است.

وی تعداد طرح‌های دهیاری‌ها در سال جاری را ۵۸۶ پروژه اعلام کرد و افزود: اعتبار پیش‌بینی‌شده برای این طرح‌ها ۴۴ میلیارد تومان بوده است که تا پایان سال به ۴۸ میلیارد تومان خواهد رسید.

سلطانی از افتتاح ۲۷۱ پروژه عمرانی در ایام‌الله دهه فجر خبر داد.

معاون عمرانی استاندار زنجان بابیان اینکه محور توسعه کارهای عمرانی نیست، گفت: محور توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و توسعه مشاغل خانگی در روستاها است و اینکه در روستاها مشاغل خانگی شکل بگیرد و دهیاران روستاییان را برای مشاغل خانگی تشویق کنند.

سلطانی بابیان اینکه درگذشته توجه به روستاها و توسعه و آبادانی مورد بی مهری بوده است، افزود: باید این ناکامی‌ها جبران شود و توسعه همه‌جانبه در روستاها محقق شود.