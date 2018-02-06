دانشنامه جامع شهدای انقلاب اسلامی در فارس تدوین شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نقل از روابط عمومی سپاه فجر استان فارس همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامی سردار سید هاشم غیاثی به همراه جمعی از مسئولان سپاه فجر استان فارس با خانواده شهید احمد مفتاحی از شهدای انقلاب اسلامی در شیراز دیدار کردند.

سردار غیاثی در دیدار با پدر و مادر شهید مفتاحی ضمن تبریک فرارسیدن دهه فجر انقلاب اسلامی گفت: شهدای انقلاب اسلامی یکی از اقشار تاثیرگذاری هستند که نقش بزرگی در پیروزی ملت ایران در مبارزه با رژیم منحوس پهلوی ایفا کرده‌اند و دهه فجر نیز بهترین فرصت برای تجلیل از این شهدای والامقام است.

وی با بیان اینکه نقش پدران و مادران شهدا در تربیت فرزندان مومن و انقلابی غیر قابل چشم‌پوشی است، گفت: سَبکِ زندگی خانواده شهدا براساس الگوی زندگیِ اسلامی و عاشورایی شکل گرفته و و شهدا که تربیت شده این الگو هستند در ولایتمداری، روحیه جهادی و اُنس با فرهنگ حسینی همواره زبانزد خاص و عام بوده‌اند.

فرمانده سپاه فجر با بیان اینکه آشنایی با شهدای انقلاب اسلامی و سیره زندگی آنان نیاز مهم جوانان نسل حاضر است، گفت: شهدای انقلاب اسلامی نظیر شهید احمد مفتاحی که در سن 18 سالگی به شهادت رسیده شایسته‌ترین الگو برای جوانان مومنِ انقلابی هستند و معرفی آنان به جامعه نوجوان و جوان رسالت مهم رسانه‌های انقلابی و اصحاب فرهنگ و هنر انقلاب اسلامی است.

وی با بیان اینکه شهدا انقلاب اسلامی اسوه پایداری و مبارزه با طاغوت هستند، خاطرنشان کرد: تکریم خانواده شهدای انقلاب اسلامی و مستندسازی از زندگی این شهدا که منابعی سرشار از روحیه انقلابی و زوایای مختلف مبارزه با طاغوت پهلوی است یکی از مهم‌ترین وظایف دستگاه‌های فرهنگی کشور است.

سردار غیاثی با تاکید بر اینکه بخشی از مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس استان فارس به شهدای انقلاب اسلامی اختصاص پیدا کند، خاطرنشان کرد: تدوین دانشنامه جامع شهدای انقلاب اسلامی فارس یکی از عرصه‌هایی است که باید مورد توجه جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی و هنرمندان انقلابی این استان قرار بگیرد.