به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نجفی پیش ظهر سه‌شنبه در حاشیه کلنگ زنی مدرسه ۱۲ کلاسه شهرک بعثت، اظهار کرد: مدرسه ۲۰ کلاسه این شهرک در پنج هزار متر زمین بااعتباری بیش از دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان افتتاح شد.

وی در ادامه بابیان اینکه تمام ادارات استان البرز از خیرین استقبال می‌کنند، عنوان کرد: این استان با کمبود زیرساخت‌های آموزشی مواجه است که برای رفع این کمبودها به کمک خیرین احتیاج داریم.

نجفی در رابطه با افتتاح پروژه‌های استان البرز در ایام دهه فجر، تأکید کرد: در این دهه بیش از ۲۲۸ پروژه بااعتباری بالغ‌بر دو هزار میلیاردتومان افتتاح می‌شود.

به گفته استاندار البرز بخش بیشتری از پروژه‌های افتتاح‌شده مربوط به بخش خصوصی است.