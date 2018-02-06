  1. استانها
  2. البرز
۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۰۵

در دهه فجر انجام می‌شود:

بهره‌برداری از ۲۲۸ پروژه در البرز بااعتبار ۲۰۰۰ میلیاردتومان

بهره‌برداری از ۲۲۸ پروژه در البرز بااعتبار ۲۰۰۰ میلیاردتومان

فردیس - استاندار البرز از افتتاح ۲۲۸ پروژه بااعتباری بالغ‌بر دو هزار میلیاردتومان در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نجفی پیش ظهر سه‌شنبه در حاشیه کلنگ زنی مدرسه ۱۲ کلاسه شهرک بعثت، اظهار کرد: مدرسه ۲۰ کلاسه این شهرک در پنج هزار متر زمین بااعتباری بیش از دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان افتتاح شد.

وی در ادامه بابیان اینکه تمام ادارات استان البرز از خیرین استقبال می‌کنند، عنوان کرد: این استان با کمبود زیرساخت‌های آموزشی مواجه است که برای رفع این کمبودها به کمک خیرین احتیاج داریم.

نجفی در رابطه با افتتاح پروژه‌های استان البرز در ایام دهه فجر، تأکید کرد: در این دهه بیش از ۲۲۸ پروژه بااعتباری بالغ‌بر دو هزار میلیاردتومان افتتاح می‌شود.

به گفته استاندار البرز بخش بیشتری از پروژه‌های افتتاح‌شده مربوط به بخش خصوصی است.

کد مطلب 4221053

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها