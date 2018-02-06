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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۱۰

هند یک موشک بالستیک قاره پیما را با موفقیت آزمایش کرد

هند یک موشک بالستیک قاره پیما را با موفقیت آزمایش کرد

رسانه های هند از آزمایش موفقیت آمیز موشک بالستیک قاره پیما موسوم به «آگنی ۵» خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندین اکسپرس، رسانه های هند با انتشار خبر پرتاب موفقیت آمیز موشک بالستیک قاره پیمای ساخت این کشور موسوم به اگنی ۵ اعلام کردند که این موشک از ساحل «اودیسا» واقع در جزیره «عبدالکلام» در شرق هند پرتاب شده است.

بر اساس این گزارش، موشک اگنی ۵، ۵۰ تن وزن دارد و طول آن نیز ۱۷ متر است و قادر است هدف را تا فاصله ۵۰۰ کیلومتری مورد نشانه قرار دهد.

افزون بر این رسانه های محلی هند نیز اعلام کردند که این موشک توسط فرماندهی استراتژیک ارتش هند، آزمایش شده است.

 لازم به ذکر است که این موشک قبلاً در سال های ۲۰۱۳، ۲۰۱۲ و ۲۰۱۵ میلادی مورد آزمایش قرار گرفت اما با مشکل نقص فنی مواجه شده بود.

کد مطلب 4221056

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