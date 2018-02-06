انهدام باندبزرگ مواد مخدر در استان کرمانشاه/کشف ۲۱۲ کیلوگرم تریاک

به گزارش خبرنگار مهر، سردار منوچهر امان الهی امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران از انهدام باند بزرگ تهیه و توزیع مواد مخدر در استان کرمانشاه خبر داد.
وی تصریح کرد: در پی انهدام این باند بیش از ۲۱۲ کیلوگرم مواد مخدر تریاک کشف شد.
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از دستگیری اعضای این باند بزرگ نیز توسط پلیس خبرداد و گفت: ۳ نفر در اینخصوص دستگیر شدند وشناسایی و دستگیری سایر مرتبطین با این محموله نیز در دستور کار است.
این مسئول تصریح کرد: همکاران ما در پلیس مبارزه با مواد مخدر اخبار و اطلاعاتی را مبنی بر فعالیت یک باند قاچاق مواد مخدر در حد عمده داشتند و بررس واقدامات کنترلی لازم را در این زمینه انجام دادند.
وی خاطرنشان کرد: در پی بررسی ها و اقدامات انجام شده، همکاران ما روز گذشته موفق شدند ۲۱۲ کیلوگرم تریاک را که از مبدا یکی از استانهای شرقی کشور به مقصد استان کرمانشاه بارگیری شده بود، کشف کنند.
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