انهدام باندبزرگ مواد مخدر در استان کرمانشاه/کشف ۲۱۲ کیلوگرم تریاک

به گزارش خبرنگار مهر، سردار منوچهر امان الهی امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران از انهدام باند بزرگ تهیه و توزیع مواد مخدر در استان کرمانشاه خبر داد.

وی تصریح کرد: در پی انهدام این باند بیش از ۲۱۲ کیلوگرم مواد مخدر تریاک کشف شد.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از دستگیری اعضای این باند بزرگ نیز توسط پلیس خبرداد و گفت: ۳ نفر در اینخصوص دستگیر شدند وشناسایی و دستگیری سایر مرتبطین با این محموله نیز در دستور کار است.

این مسئول تصریح کرد: همکاران ما در پلیس مبارزه با مواد مخدر اخبار و اطلاعاتی را مبنی بر فعالیت یک باند قاچاق مواد مخدر در حد عمده داشتند و بررس واقدامات کنترلی لازم را در این زمینه انجام دادند.

وی خاطرنشان کرد: در پی بررسی ها و اقدامات انجام شده، همکاران ما روز گذشته موفق شدند ۲۱۲ کیلوگرم تریاک را که از مبدا یکی از استانهای شرقی کشور به مقصد استان کرمانشاه بارگیری شده بود، کشف کنند.