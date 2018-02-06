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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۰۸

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه خبر داد:

انهدام باندبزرگ مواد مخدر در استان کرمانشاه/کشف ۲۱۲ کیلوگرم تریاک

انهدام باندبزرگ مواد مخدر در استان کرمانشاه/کشف ۲۱۲ کیلوگرم تریاک

کرمانشاه- فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از انهدام باند بزرگ تهیه و توزیع مواد مخدر در استان و دستگیری اعضای این باند خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار منوچهر امان الهی امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران از انهدام باند بزرگ تهیه و توزیع مواد مخدر در استان کرمانشاه خبر داد.

وی تصریح کرد: در پی انهدام این باند بیش از ۲۱۲ کیلوگرم مواد مخدر تریاک کشف شد.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از دستگیری اعضای این باند بزرگ نیز توسط پلیس خبرداد و گفت: ۳ نفر در اینخصوص دستگیر شدند وشناسایی و دستگیری سایر مرتبطین با این محموله نیز در دستور کار است.

این مسئول تصریح کرد: همکاران ما در پلیس مبارزه با مواد مخدر اخبار و اطلاعاتی را مبنی بر فعالیت یک باند قاچاق مواد مخدر در حد عمده داشتند و بررس واقدامات کنترلی لازم را در این زمینه انجام دادند.

وی خاطرنشان کرد:  در پی بررسی ها و اقدامات انجام شده، همکاران ما روز گذشته موفق شدند ۲۱۲ کیلوگرم تریاک را که از مبدا یکی از استانهای شرقی کشور به مقصد استان کرمانشاه بارگیری شده بود، کشف کنند.

کد مطلب 4221057

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