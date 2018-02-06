بررسی تئاتر دهه چهل در جشنواره تئاتر تجربه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هجدهمین جشنواره تئاتر تجربه، ششمین نشست جشنواره تئاتر تجربه با موضوع تئاتر دهه چهل و با محوریت آثار و اندیشه های بهرام بیضایی، چهارشنبه ۱۸ بهمن در دانشگاه تهران برگزار می شود.

این نشست با حضور حمید امجد نویسنده و مترجم، جواد کاوندی دبیر هجدهمین جشنواره تئاتر تجربه، بابونه راستگویان دبیر سلسله نشست های پژوهشی تئاتر تجربه، فرامرز اسدی دانشجو ی ادبیات نمایشی و جمعی از اساتید و دانشجویان برگزار خواهد شد.

بخش اول این نشست به اکران فیلم پخش نشده از جلسه ای با حضور بهرام بیضایی، زنده یاد داود رشیدی، علی نصیریان، آربی اوانسیان و فرخ غفاری اختصاص دارد که در سال ۱۳۴۹ درباره وضعیت تئاتر ایران گفتگو می کنند و بخش دوم به بحث، بررسی و پرسش و پاسخ درباره تئاتر دهه چهل و با محوریت آثار و اندیشه های بهرام بیضایی پرداخته می شود.

این نشست چهارشنبه ۱۸ بهمن، ساعت ۱۲ تا ۱۴ در دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای زیبا، ساختمان نمایش، طبقه دوم، پلاتوی استاد صمیمی برگزار می شود و ورود برای عموم آزاداست.