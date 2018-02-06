به گزارش خبرنگار مهر، حسن خیریانپور، ظهر سه‌شنبه، در افتتاح و بهره‌برداری سالن فرهنگی هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سوادکوه، با بیان اینکه فجر به‌معنای روشنایی است، گفت: همانگونه که با طلوع خورشید، ظلمت رخت برمی‌بندد، با فجر انقلاب اسلامی ایران نیز ظلم، ستم، استکبار و استبداد از کشور ما رخت بربست و ملت ایران حاکم بر سرنوشت خود شدند.

معاون توسعه و امور اقتصادی استاندار مازندران، سه دستاورد منحصر به‌فرد انقلاب را استقلال، ازادی و جمهوری اسلامی برشمرد و بر حفظ آن تأکید کرد و افزود: خرسندیم که دیگر بیگانگان برای مردم ایران تعیین سیاست نمی‌کنند و ملت ایران مستقل است.

وی با بیان اینکه رای مردم ایران نافذ و اثرگذار است، خاطرنشان کرد: این مردم هستند که مقبولیت جمهوری اسلامی را در کنار مشروعیت الهی آن محقق می‌کنند.

خیریانپور با تأکید بر تداوم انقلاب و گام برداشتن در این راستا، با اشاره به نام‌گذاری امروز به‌نام "گفتمان انقلابی و فرهنگ"، افتتاح سالن فرهنگی و هنری ارشاد را نیز در راستای تعمیق، توسعه و گسترش فرهنگ بومی این مرز و بوم دانست.

وی انقلاب اسلامی را احیاکننده فرهنگ اسلامی و خودباوری برشمرد و افزود: در اقیانوس متلاطم جهان بین‌الملل، جمهوری اسلامی با نگاه حمایت از همه مظلومان و مستضعفان و در راستای اهداف انقلاب اسلامی گام بر می‌دارد.

وی اسلام‌گرایی جمهوری اسلامی ایران را بزرگ‌ترین انرژی سیاسی جهان برشمرد که موجب ایجاد اعتماد به‌نفس در میان مسلمانان دنیا شده است و افزود: جمهوری اسلامی مقتدرانه در جهان گام بر می‌دارد و اهداف مردم را دنبال می‌کند.

معاون توسعه استانداری مازندران با بیان اینکه علی‌رغم همه تنگناها و مشکلاتی که بیگانگان برای کشور ایجاد کردند، مجموعه مسئولان کشور با نگاه خدمت‌رسانی و شتاب به توسعه همه جانبه کشور در حال ایفای وظیفه هستند، تأکید کرد: مجموعه مسئولان از مردم، برای مردم و در خدمت مردم هستند.

وی با بیان اینکه در دهه فجر امسال، تعداد ۷۹۴ پروژه عمرانی و طرح‌های تولیدی در استان مازندران با اعتبار ۸۵۱ میلیارد تومان به افتتاح و بهره ‌رداری رسیده است، این امر را بیانگر نگاه مجموعه مسئولان به خدمت‌رسانی بیشتر و بهتر به مردم دانست.

وی با اشاره به نام‌گذاری سال به اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال از سوی رهبری، گفت: امسال در استان مازندران اعتبارات بسیاری در قالب تسهیلات برای تحقق این دو مهم لحاظ شده است.

خیریانپور از جمله این تسهیلات و اعتبارات به ۱۶۵ میلیارد تومان برای اشتغال، ۱۳۰ میلیارد تومان برای خوداشتغالی و کارخانگی از بند دال تبصره ۱۶ بودجه، ۳۲ میلیارد تومان برای مشاغل و ۷۵۰ میلیارد تومان برای بسته حمایت از تولید از محل سایت بهین‌یاب اشاره کرد و افزود: سهم سرمایه‌گذاری خارجی استان مازندران برای امسال ۶۷۰ میلیون دلار است.

وی همچنین خاطرنشان شد: در نه ماه اول امسال، بانک‌های استان از منابع داخلی خود، مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های مختلف اعم از صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن و خدمات پرداخت کرده‌اند.

معاون توسعه و امور اقتصادی استاندار مازندران بر توجه ویژه به شهرستان سوادکوه به‌عنوان مدخل ورودی استان تأکید کرد و افتتاح و راه‌اندازی دستگاه سی.تی اسکن بیمارستان زیراب، سالن فرهنگی و هنری اداره ارشاد و آسفالت معابر با هزینه ۹ میلیارد تومان را در راستای همین امر دانست.