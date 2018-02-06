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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۰۹

مدیرعامل آب منطقه‌ای اردبیل:

روان آب رودخانه‌های اردبیل ۴۰ درصد کاهش یافت

روان آب رودخانه‌های اردبیل ۴۰ درصد کاهش یافت

اردبیل – مدیرعامل آب منطقه‌ای استان اردبیل گفت: در سال‌های اخیر روان آب رودخانه‌های استان به دلیل کاهش بیلان آب با افت ۴۰ درصدی مواجه است.

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر سلیمان زاده ظهر سه‌شنبه در مراسم افتتاحیه طرح نجات آب (داناب) در اردبیل تصریح کرد: از سویی سطح آب‌های زیرزمینی نیز با کاهش محسوس همراه بوده به حدی که دشت اردبیل در گروه دشت‌های ممنوعه قرار گرفته است.

وی افزود: در برخی مناطق دشت اردبیل شاهد افت ۵۰ متری سطح آب‌ها هستیم و کسری ۶۳۲ میلیون مترمکعبی آب مشاهده می‌شود بطوریکه ذخایر آبی پنج سال آینده را نیز مصرف کردیم.

مدیرعامل آب منطقه‌ای استان ادامه داد: ۹۲ درصد از مصارف آبی مربوط به بخش کشاورزی و تنها هشت درصد مربوط به شرب و صنعت است و اگر بتوان ۲۵ درصد در مصارف کشاورزی صرفه‌جویی کرد نه تنها نیاز شرب و صنعت تأمین می‌شود بلکه منابع آبی دشت نیز متعادل‌سازی خواهد شد.

به گفته سلیمان زاده به منظور بهبود وضعیت منابع نیازمند مدیریت بهینه هستیم و در این راستا از ظرفیت تمامی اقشار از جمله دانش‌آموزان برای نجات منابع استفاده می‌شود.

وی تأکید کرد: از جمله اینکه در قالب طرح داناب دانش‌آموزان در برنامه‌های نجات منابع آبی مشارکت داده می‌شود.

مدیرعامل آب منطقه‌ای استان متذکر شد: این طرح از چهار سال قبل در اردبیل آغاز شده و ۱۲۰ هزار دانش‌آموز در آن مشارکت کردند بطوریکه امسال نیز ۵۴ هزار دانش‌آموز در اجرای آن مشارکت می‌کنند.

کد مطلب 4221070
محمد میرزایی ناطق

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