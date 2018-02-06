به گزارش خبرنگار مهر، اصغر سلیمان زاده ظهر سهشنبه در مراسم افتتاحیه طرح نجات آب (داناب) در اردبیل تصریح کرد: از سویی سطح آبهای زیرزمینی نیز با کاهش محسوس همراه بوده به حدی که دشت اردبیل در گروه دشتهای ممنوعه قرار گرفته است.
وی افزود: در برخی مناطق دشت اردبیل شاهد افت ۵۰ متری سطح آبها هستیم و کسری ۶۳۲ میلیون مترمکعبی آب مشاهده میشود بطوریکه ذخایر آبی پنج سال آینده را نیز مصرف کردیم.
مدیرعامل آب منطقهای استان ادامه داد: ۹۲ درصد از مصارف آبی مربوط به بخش کشاورزی و تنها هشت درصد مربوط به شرب و صنعت است و اگر بتوان ۲۵ درصد در مصارف کشاورزی صرفهجویی کرد نه تنها نیاز شرب و صنعت تأمین میشود بلکه منابع آبی دشت نیز متعادلسازی خواهد شد.
به گفته سلیمان زاده به منظور بهبود وضعیت منابع نیازمند مدیریت بهینه هستیم و در این راستا از ظرفیت تمامی اقشار از جمله دانشآموزان برای نجات منابع استفاده میشود.
وی تأکید کرد: از جمله اینکه در قالب طرح داناب دانشآموزان در برنامههای نجات منابع آبی مشارکت داده میشود.
مدیرعامل آب منطقهای استان متذکر شد: این طرح از چهار سال قبل در اردبیل آغاز شده و ۱۲۰ هزار دانشآموز در آن مشارکت کردند بطوریکه امسال نیز ۵۴ هزار دانشآموز در اجرای آن مشارکت میکنند.
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