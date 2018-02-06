به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی خاتمی ظهر سهشنبه در همایش دهیاران در محل سالن زیتون سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، با تاکید بر اینکه استقرار، تثبیت و اقتدار ایران اسلامی در سایه تدابیر بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) محقق شد، افزود: در گوشهای از دنیا، یک روحانی تربیت شده حوزه علمیه قم حتی یک روز هم در آکادمی علوم سیاسی دنیا درس نخوانده بود، انقلاب بزرگی به راه انداخت و همه حرفش این بود که ما نمیخواهیم زیر سیطره شرق و غرب باشیم.
وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی متعلق به همه ملت بزرگ ایران است، ادامه داد: انقلاب اسلامی ایران متعلق به همه کسانی است که دل درگرو انقلاب دارند و این انقلاب در انحصار سازمان یا ارگان خاصی نیست.
نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه زنجان با تاکید بر اینکه باید دستاوردها و خدمات دولت در ۴۰ سال گذشته به خوبی به مردم اطلاع رسانی شود، افزود: عملکرد و خدمات دولت بهخصوص در این دو سال گذشته به خوبی ارائه شود و بیان خدمات و دستاوردها برای دولت خاصی نیست و برای نظام است.
خاتمی بابیان اینکه تمام گرفتاریهای جامعه بشریت زیر سر آمریکا است، ابراز کرد: آمریکا همواره با حربههای مختلف در تلاش برای ضربه زدن به ایران اسلامی بود و در مدت ۴۰ سال عمر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از هر نوعِ توطئه علیه ایران اسلامی استفاده کرده است.
وی با تاکید بر اینکه ایران امروز در عرصه های مختلف به اقتدار و عزت دست یافته است، گفت: چهل سال قبل آمریکا ابرقدرت بزرگ بود ولی امروز شعار مرگ بر آمریکا به راحتی سر داده میشود. آمریکا امروز از چهل سال قبل قویتر نیست و ما هم ضعیفتر نیستیم.
خاتمی با یادآوری اینکه طی ۱۰۰ سال گذشته دنیا به ۲ بلوک شرق و غرب با تفکر سرمایهداری توسط آمریکا و با تفکر کمونیستی توسط شوروی تقسیمشده بود، افزود: کشورها تحت سیطره این دو بلوک بودند و خارج از سیطره این ۲ بلوک هیچ کشوری ادامه حیات سیاسی و اجتماعی مستقلی نداشت.
نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه زنجان گفت: هر کشوری که نیازمند حمایت سیاسی در جوامع بینالمللی بود باید توسط یکی از این ۲ ابرقدرت تأیید میشد و حمایت لجستیکی و اقتصادی در اختیار آمریکا و شوروی بود.
خاتمی گفت: پس از ۷۰ سال نهادینه شدن تفکرات سرمایهداری و کمونیستی در دنیا برای نخستین بار صدای تفکر جدید نه شرقی نه غربی از ایران بلند شد و امام راحل با درایت خودشان در مقابل این دو ابرقدرت ایستادند.
وی افزود: وحدت و همدلی اصلیترین نیاز جامعه ایران است و همه افرادی که دل درگرو انقلاب دارند برای ما عزیز هستند و چپ و راست نداریم.
نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: امروز به برکت پیروزی انقلاب اسلامی تمام روستاهای استان زنجان از نعمت برق برخوردار هستند و استان زنجان در بسیاری از بخشها به خودکفایی رسیده است.
نظر شما