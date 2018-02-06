به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، درگیری‌های نظامیان رژیم صهیونیستی با تظاهرات کنندگان فلسطینی بعد از شهادت «احمد جرار» جوان فلسطینی، تشدید شده‌ است.

این درگیری‌ها در شهر «یمون» در شمال کرانه باختری افزایش پیدا کرده است و چندین شهروند فلسطینی نیز زخمی شده‌اند.

بر اساس این خبر نظامیان رژیم اشغالگر قدس به سوی شهروندان فلسطینی تیراندازی کرده یا گاز اشک‌آور شلیک کرده بودند و جوانان فلسطینی نیز با پرتاب سنگ پاسخ گلوله‌های نظامیان اسرائیلی را داده‌اند.

پیشتر خبر شهادت احمد جرار جوان فلسطینی به دست نظامیان رژیم صهیونیستی منتشر شده بود.

جنبش جهاد اسلامی فلسطین‌ هم در واکنش به این مسأله شهادت احمد جرار را پیروزی او در برابر اشغالگران اسرائیلی توصیف کرده است.