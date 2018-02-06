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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۲۳

استاندار زنجان:

۴۸ میلیارد تومان اعتبار به دهیاری های زنجان اختصاص یافت

۴۸ میلیارد تومان اعتبار به دهیاری های زنجان اختصاص یافت

زنجان-استاندار زنجان گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون بیش از ۴۸ میلیارد تومان اعتبار به دهیاری های استان اختصاص یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله درویش امیری ظهر سه‌شنبه در همایش دهیاران در محل سالن زیتون سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، با بیان اینکه انقلاب اسلامی به ۴۰  سالگی خود رسیده و در این بازه زمانی فراز و نشیب‌های زیادی را پشت سر گذاشته است، افزود:  نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران  طی ۴۰ سال عمر پربرکت خود همواره با تحریم در حوزه‌های مختلف مواجه بود است که وحدت و همدلی همه ملت بزرگ ایران باعث شده همه این تحریم‌ها با شکست مواجه شود.

وی بابیان اینکه پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در تضاد باسیاست دولت‌های استعماری بود، ادامه داد:  ایران موازنه قدرت در جهان به نفع دو بلوک غرب و شرق  را برهم زد و این اقدام درنتیجه ولایتمداری، عشق به امام راحل توسط همه ادیان و قومیت‌ها بود.

درویش امیری افزود: در هشت سال دفاع مقدس همه آحاد جامعه ایران به دفاع از تمامیت ارضی ایران پرداختند و از همه ادیان شهدا و ایثارگرانی دیده می‌شوند. 

استاندار زنجان با بیان اینکه قدرت ملت ایران عامل همبستگی و یکپارچگی است و هم‌اکنون این قدرت به رخ جهانیان کشیده می‌شود، گفت: موفقیت‌های فراوانی در عرصه‌های علمی، خارجی، دفاعی برای کشور محقق شده است و ایران در تمام عرصه‌ها زبانزد است.

درویش امیری بابیان اینکه کشور ایران در خیلی از بخش‌ها به خودکفایی رسیده است، ابراز کرد:  ایران اسلامی در حوزه تولید، صنعت توسعه راه‌ها، بهداشت، درمان و آموزش عالی در مناطق شهری و روستایی به خودکفایی رسیده و امروز باصلابت و اقتدار در مقابل غربی‌ها ایستاده‌ایم. 

وی ابراز کرد: قانون اساسی میثاق بین ملت و حاکمیت و نظام است و باید جلوی هرج‌ومرج و بی‌قانونی را گرفت چراکه رعایت قانون و مقررات برای تمام اقشار است. 

استاندار زنجان  بابیان اینکه هیچ سرمایه‌ای بالاتر از سرمایه اجتماعی نیست، افزود: سرمایه‌ای  بالاتر از سرمایه اجتماعی نداریم و مردم همین سرمایه هستند و همه ارگان‌های نظام باید پایبند پیمان و تعهد خود باشند و  این پیمان بین نظام و ملت، استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی است و در این چارچوب باید حقوق مردم در حوزه اشتغال، امنیت و حقوق شهروندی اجراشده و به خوبی عمل شود. 

درویش امیری از وجود ۶۳۵ دهیاری فعال در استان زنجان خبر داد وافزود: مجوز راه اندازی ۲۰ دهیاری دیگر در روستاها توسط وزیر کشور ابلاغ شده و از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۴۸ میلیارد تومان اعتبار به دهیاری‌های استان اختصاص‌یافته است.

استاندار زنجان ابراز کرد: تخصیص اعتبار در دهیاری‌های استان مطلوب است و دولت ۱۲۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای اشتغال پایدار در مناطق روستایی و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر تخصیص داده که از این میزان ۲ هزار و ۸۵۰ میلیارد ریال سهم استان زنجان است.

درویش امیری به اشتغال روستایی اشاره کرد و گفت: تسهیلات اشتغال پایدار در مناطق روستایی چهار و ۶ درصد است و در این میان دهیاران که پل ارتباطی بین دولت و دولتمردان و روستاییان هستند مردم را به دریافت این تسهیلات تشویق کنند. 

وی ابراز کرد: دهیاران خدمت گذار و برنامه‌ریز برای روستاییان هستند و دهیاران، بخشداران، فرمانداران و همه مدیران باید کنار مردم باشند و اگر هرکدام از این‌ها در وظیفه خود کوتاهی کنند آنها را تغییر می‌دهم. 

استاندار زنجان گفت: دهیار و بخشداری که در کنار مردم نباشد به درد نمی‌خورد و باید اینها با مردم ارتباط قلبی پیدا کنند. 

درویش امیری بابیان اینکه از اواخر دهه سوم انقلاب اسلامی توجه خاصی به روستاها شده است، افزود: این امر باعث شده روستاییان که درشهرها حاشیه‌نشین بودند به روستاهای خود مهاجرت کنند.

کد مطلب 4221075

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