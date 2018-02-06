آمریکا علیه ایران، ترکیه و روسیه خواب هایی دیده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه در جمع اعضای پارلمانی حزب حاکم عدالت و توسعه گفت: خواست ترکیه بازگرداندن منبج به صاحبان اصلی آن است و آمریکا باید این منطقه را ترک کند.

گفتنی است دولت آنکارا پیشتر از احتمال کشیده شدن عملیات عفرین به منطقه کردنشین منبج سخن گفته و به واشنگتن درباره تقابل میان نیروهای ترکیه و آمریکا هشدار داده بود.

اردوغان همچنین از تداوم عملیات نیروهای ترکیه در عفرین و ادلب سخن گفت.

وی در بخشی از اظهارات خود از تصمیم برای توسعه سیستم‏های تسلیحاتی و فناوری نظامی بومی سخن گفت و تاکید کرد ترکیه دیگر جز در مواقع ضروری، سیستم‎ها، نرم‎افزارها و محصولات نظامی مورد نیاز خود را از کشورهای بیگانه خریداری نخواهد کرد.

این درحالی است که چندی پیش، اندیشکده هریتیج ترکیه از احتمال تحریم این کشور از سوی آمریکا خبر داد و علت این امر را نارضایتی واشنگتن و ناتو از اقدام آنکارا مبنی بر خرید سامانه ضد موشک اس ۴۰۰ روسیه عنوان کرد.

رجب طیب اردوغان با هشدار درباره اقدامات آمریکا در سوریه اعلام کرد واشنگتن محاسباتی علیه ترکیه، ایران و چه بسا روسیه در سوریه دارد.

وی همچنین اعلام کرد آمریکا در سوریه مواضعی ضد ایران، ترکیه و روسیه دارد و کمک‌های نظامی خود را به مناطقی ارسال می‌کند که تحت کنترل نیروهای کُرد سوری است.

رئیس جمهوری ترکیه در این باره توضیح داد: ما حرف آمریکایی‎ها را که می‎گویند به قصد مبارزه با داعش در حال اعزام 5 هزار دستگاه کامیون و 2 هزار محموله تسلیحاتی (به شمال سوریه) هستند، باور نمی‎کنیم. این به آن معنا است که آمریکایی‎ها محاسباتی علیه ترکیه، ایران و حتی شاید روسیه دارند.