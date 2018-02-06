هوای اصفهان در وضعیت ناسالم /میانگین شاخص کیفی به ۱۲۱ رسید

بابک صادقیان در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۱۲ ظهر امروز، هوای اصفهان با میانگین شاخص کیفی ۱۲۱ در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس ثبت شد.

وی با بیان اینکه کیفیت هوا در تمامی ایستگاه سنجش آلودگی اصفهان به جز خیابان پروین در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس ثبت شده است، افزود: در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۱۲ ظهر امروز شاخص کیفی هوا در ایستگاه‌ های بزرگراه خرازی با ۱۱۸، رودکی ۱۰۸، میدان احمد آباد ۱۲۸، چهارباغ خواجو ۱۱۶، خیابان دانشگاه ۱۱۸ و استانداری ۱۴۰ در وضعیت ناسالم برای گروه﻿ های حساس گزارش می ﻿شود.

رئیس امور آزمایشگاه‌های حفاظت محیط زیست استان اصفهان با اشاره به اینکه وضعیت هوا در ایستگاه‌های سنجش آلایندگی در اکثر شهرستان‌های مختلف استان ناسالم گزارش شده است، تاکید کرد: کیفیت هوا در سجزی با با میانگین شاخص کیفی ۹۰ و مبارکه ۸۹ در وضعیت سالم است و در کاشان با ۱۳۹، نجف آباد ۱۱۶ و خمینی شهر ۱۰۵ در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس گزارش می شود.

گفتنی است، شاخص کیفی هوا در بازه صفر تا ۵۰ نشانه هوای پاک، ۵۰ تا ۱۰۰ نشانه هوای سالم، ۱۰۰ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (افراد دچار بیماری‌های قلبی تنفسی، کودکان و افراد میانسال و زنان باردار و غیره) و ۱۵۰ تا ۲۰۰ نشانه وضعیت ناسالم برای عموم مردم است.