به گزارش خبرنگار مهر، شاپور حدادی پور ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام خبر فوق اظهار داشت: از این تعداد پروژها، سه پروژه با مبلغ ۲۲۶۰ میلیون ریال برای تأمین روشنایی بلوار حد فاصل روستاهای سعید آباد، غرقه، بلوار مقابل مسکن مهر و روستای رباط سرخ و بلوار شهید موسوی خواهد بود.

وی همچنین در راستای فاز دوم پروژه تبدیل شبکه به کابل خودنگهدار فشار ضعیف در سطح شهر گلپایگان، بیان داشت: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال نیز از جمله این پروژه ها است که در حال پیگیری و انجام است.

مدیر اداره برق گلپایگان افزود: از جمله پروژه های دهه مبارک فجر طی سال جاری می توان به جابجایی و بهسازی شبکه و پست برق خیابان ۱۲ متری فجر شهر گلپایگان پروژه خیابان حضرت مریم (س) گلشهر، روبروی امامزاده شهر گوگد و روستاهای فاویان، ملازجان و فرج آباد اشاره کرد که با مبلغی بالغ بر چهار میلیون و ۲۷۰ هزار ریال در حال انجام است.

وی اظهار کرد: پروژه احداث شبکه و نصب ترانس روستای زرنجان با اعتباری بالغ بر ۴۱۰ میلیون ریال نیز انجام شده که هدف از نصب این ترانس برطرف کردن ضعف ولت مشترکان روستای فوق است.

حدادی پور بیان داشت: جابجایی شبکه در روستاهای رباط سرخ، هنده، شادگان، لالان، نیوان سوق‏ و دم آسمان نیز با اعتباری بالغ بر سه میلیون و ۱۶۰ هزار ریال اجرا و به بهره برداری رسیده است.

وی با بیان اینکه از محل اعتبارات مسکن مهر پروژه های احداث مدار دوم فیدر مسکن مهر و نصب سکسیونر فیدر مسکن مهر با اعتباری بالغ بر یک میلیون و ۴۰۰ هزار ریال در حال انجام است، افزود: تعویض کنتورهای مشترکان دیماندی با کنتور فهام نیز با اعتباری بالغ بر یک هزار میلیون ریال انجام شد و همچنین طی ۱۰ ماهه سال جاری تعداد یک هزار و ۸۱ مشترک به مشترکان برق شهرستان اضافه شده است که از این تعداد یک هزار و ۴۷ مشترک عادی و ۳۴ مشترک دیماندی هستند.

مدیر اداره برق گلپایگان در پایان یادآور شد: تعداد کل مشترکان برق گلپایگان تا پایان دی ماه سال جاری ۵۱ هزار و ۶۶۵ است.