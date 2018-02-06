جذب نسل جوان به مساجد نیازمند آسیب شناسی و برنامه ریزی است

حجت الاسلام مسعود ساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در شهرستان میانه تعداد ۴۱ مسجد وجود دارد، اظهار داشت: علاوه بر ۴۱ مسجد ما حدود ۵۰ حسینیه نیز در شهرستان میانه داریم که در ۳۰ مسجد شهرستان نماز جماعت اقامه می‌شود و در برخی مساجد نیز فقط نماز مغرب و عشا برگزارشده و در ۴ مسجد نیز فقط نماز صبح اقامه می‌شود.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی میانه گفت: میانگین سنی شرکت‌کنندگان در مساجد شهرستان میانه ۴۵ سال به بالا است و در بُعد جذب نوجوانان و جوانان به مسجد فعلاً کار خاصی صورت نگرفته و باید برای این مسئله بعد از آسیب‌شناسی، برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهیم و با توجه به تعامل اداره تبلیغات اسلامی میانه با ادارات آموزش‌وپرورش و اوقاف شهرستان، می‌تواند این موضوع را به ثمر برساند.

وی بابیان اینکه در ۳۰ مدرسه شهرستان میانه نماز جماعت برگزار می‌شود، خاطرنشان کرد: به علت کمبود طلبه و روحانی در شهرستان نتوانستیم در اکثر مدارس نماز جماعت برگزار کنیم.

ساعدی افزود: ضروری است با همکاری مسئولین شهرستان برای قشر نوجوان و جوان برنامه‌ریزی کرده و آنان را با آموزه‌های فرهنگی و مذهبی دین مبین اسلام هر چه بیشتر آشنا کنیم چراکه این امر تنها راه مقابله با هجمه‌های سنگین تبلیغاتی و برنامه‌ریزی دشمنان علیه جوانان انقلاب اسلامی است و هرچقدر مساجد را به دست جوانان بسپاریم به‌تبع آن حضور آنان نیز در مساجد پررنگ‌تر خواهد شد.

وی با بیان اینکه دشمنان از حضور مردم در مساجد هراس دارند، اظهار کرد: هر چقدر حضور جوانان و نوجوانان در مساجد پررنگ تر باشد برنا امیدی دشمنان افزوده خواهد شد و امیدواریم که بتوانیم مساجدی پویا و پرجمعیت در سطح شهرستان داشته باشیم.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی میانه در پایان با اشاره به اینکه شهرستان میانه در بحث حفظ و تدوین مفاهیم قرآنی جزو شهرستان‌های نمونه استان است، اذعان کرد: این شهرستان در این زمینه تاکنون موفقیت‌ها و رتبه‌های استانی و کشوری فراوانی را کسب کرده است که در خصوص تربیت مربی قرآن چندین بار در سطح استان رتبه اول را کسب کرده‌ایم.