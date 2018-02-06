تنشها بین دولت و ارتش پاکستان پس از رد صلاحیت «شریف» کمتر شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، «شاهد خاقان عباسی» نخست وزیر هند در مصاحبه با «بلومبرگ» اعلام کرد که پس از رد صلاحیت «نواز شریف» نخست وزیر مستعفی این کشور توسط دادگاه عالی پاکستان، تنش ها بین ارتش و دولت اسلام آباد، کاهش یافته است.

وی افزود:کمتر از ۶ ماه تا انتخابات پارلمانی این کشور باقی مانده است و دولت پاکستان قصد ندارد که در این مدت تنشی با ارتش داشته باشد که منجر به جبهه گیری طرفین در مقابل یکدیگر شود.

نخست وزیر پاکستان درادامه و در مورد استراتژی جدید آمریکا در افغانستان گفت که اسلام آباد آماده کمک و همکاری برای از سرگیری مذاکرات بین دولت افغانستان و طالبان است، چرا که مسئله افغانستان راه حل نظامی ندارد و خواه ناخواه طرفین مجبور به مذاکره خواهند شد.

وی همچنین در مورد تحویل ۲۷ نفر به دولت افغانستان که متهم به ارتباط با گروه های طالبان و شبکه حقانی بودند نیز گفت که این یک روند معمول در مورد انتقال مجرمان بین دو کشور بود و ما نیز مجرمان افغانستانی را به مقامات این کشور تحویل داده ایم.

عباسی همچنین در مورد قطع حمایت های نظامی پاکستان از جانب آمریکا گفت که حمایت های مالی واشنگتن از اسلام آباد پیش از نیز بسیار اندک بود.

وی افزود: با وجود خلف وعده های آمریکا و تعلیق کمک های مالی این کشور به پاکستان، ما هرگز مسیرهای زمینی و هوایی خود برای ارسال سلاح و اعزام نیرو به افغانستان را به وری واشنگتن نخواهیم بست.

نخست وزیر پاکستان همچنین گفت که اگر چه روابط اسلام آباد و پکن روز به روز در حال گسترش است اما این دلیل بر قطع روابط ما با واشنگتن نخواهد بود چرا که ارتباط با آمریکا برای پاکستان بسیار حائز اهمیت است.

وی در پایان و درمورد اقدام علیه «حافظ سعید» سرکرده گروه تروریستی «جماعت الدعوه» نیز اعلام کرد که ما علیه سازمان های متعلق به گروه جماعت الدعوه اقداماتی را انجام داده ایم و طی سه ماه گذشته تحریم های زیادی را برای این گروه مقرر کردیم، اما به دلیل نداشتن مدارک لازم مبنی بر مجرم بودن حافظ سعید قادر به انجام اقدامات بیشتر علیه وی نخواهیم بود.