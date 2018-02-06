به گزارش خبرنگار مهر، خیرالله خادمی در نشست خبری در خصوص پروژه‌های در دست ساخت این شرکت اظهار داشت: در مجموع ۲۷۸ هزار کیلومتر انواع مسیرهای جاده‌ای و ریلی در کشور وجود دارد که ۲۲۱ هزار کیلومتر آن را راه‌های روستایی و انشعابات فرعی تشکیل می دهد.

وی ادامه داد: همچنین از ۴۲ هزار کیلومتر مجموع راه اصلی و بزرگراه‌ها، ۱۷ هزار کیلومتر آن را بزرگراه و باقی مانده را راه های اصلی تشکیل می‌دهد؛ ضمن اینکه ۲۴۰۰ کیلومتر آزادراه داریم که با ۱۳ هزار و ۳۵۰ کیلومتر راه‌آهن و انشعابات فرعی آن، شبکه حمل‌ونقل کشور را تشکیل می‌دهند.

مدیرعامل شرکت ساخت وتوسعه زیربناهای حمل و نقل کشور افزود: تعهدات این شرکت که در قالب امضای موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه منعقد شده، حدود ۴۱ هزار کیلومتر انواع راه و راه‌آهن است که تاکنون، ۱۵ هزار و ۵۰۰ کیلومتر از تعهدات ما در دست بهره‌برداری و ۱۴ هزار و ۳۳۰ کیلومتر نیز در دست اجراست.

وی تصریح کرد: همچنین ساخت ۱۱ هزار و ۳۰۰ کیلومتر انواع راه نیز پس از تکمیل مطالعات و تأمین منابع در دستور کار اجرا قرار خواهند گرفت که برای انجام آن‌ها ۱۴۰ هزار میلیارد تومان نیاز است.

معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: با توجه به تعدیل پروژه‌های در دست اجرا به طول ۱۴ هزار و ۳۳۰ کیلومتر برای انجام تعهدات خود در قالب قراردادهایی به مبلغ ۲۷ هزار میلیارد تومان، ۵۰ هزار میلیارد تومان برای تکمیل همان پروژه‌ها نیاز است.

خادمی خاطرنشان کرد: سالانه حدود ۷ هزار میلیارد تومان از طریق دولت و بخش خصوصی در زیربناهای حمل‌ونقل سرمایه‌گذاری می‌شود و طبق بررسی‌های انجام‌شده نزدیک به ۷۰ هزار نفر به‌صورت مستقیم از شغل برخوردار هستند و با احتساب سرانه ۵ نفر برای هر خانوار بیش از ۳۰۰ هزار نفر از ساخت این پروژه‌ها منتفع می‌شوند.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه با اشاره به اولویت‌های اقتصاد مقاومتی نسبت به سایر پروژه‌ها که طول آنها به ۲۶۰۰ کیلومتر می رسد گفت: برخی از پروژه های اقتصاد مقاومتی تا پایان سال جاری و برخی دیگر نیز تا پایان نیمه نخست سال آینده تکمیل و تحویل می شوند. این پروژه‌ها با متوسط پیشرفت فیزیکی ۷۷ درصد شامل هزار کیلومتر راه‌ روستایی، ۸۵۰ کیلومتر راه اصلی و بزرگراه، ‌۲۳۷ کیلومتر آزادراه و ۵۱۶ کیلومتر راه‌آهن می‌شود.

وی تصریح کرد: علی‌رغم تنگناهای مالی، به طور میانگین حدود ۸۰ درصد اعتبارات موردنیاز پروژه‌های شرکت ساخت و توسعه بر اساس اولویت‌بندی پروژه‌ها تخصیص‌یافته که به برخی از آنها ۱۰۰ درصد و برخی دیگر ۱۰ درصد اعتبارات داده شده است. در این زمینه، آزادراه‌ها با ۳۰ درصد کمترین میزان تخصیص را داشتند و خطوط ریلی ۶۵ و راه‌ها ۱۱۱ درصد تخصیص اعتبار داشته‌اند.

معاون وزیر راه و شهرسازی علت تأخیر تکمیل و تحویل پروژه‌ها را تأخیر در تخصیص اعتبارات دانست و افزود: علت این تأخیر، طولانی بودن فرایند تأمین از محل اسناد خزانه در مردادماه بوده است که با توجه به فصل کاری در استان‌های سردسیر، تخصیص اعتبارات پروژه‌های این استان‌ها در شش ماه اول سال باید انجام بشود؛ زیرا در فصل پاییز امکان کار کردن در شرایط جوی استان‌های سردسیر وجود ندارد.

خادمی بیان داشت: در مجموع ۲۷۷۵ کیلومتر انواع راه و راه‌آهن در دهه مبارک فجر امسال به بهره برداری خواهد رسید که احتمال منتقل شدن تشریفات بهره برداری به سال بعد نیز وجود دارد.

وی افزود: از مجموع ۲۷۷۵ کیلومتر پروژه های حمل و نقلی، ۲۶۵ کیلومتر آن پروژه‌های ریلی است و پروژه راه‌آهن فیروزان ـ کرمانشاه در صورت هماهنگی با ریاست جمهوری در هفته آینده به بهره برداری خواهد رسید. راه‌آهن نقده ـ ارومیه هم تا پایان سال آینده آماده بهره برداری برای تردد قطارهای باری خواهد شد. همچنین ۵۶۸ کیلومتر بزرگراه، ۱۹۴۲ کیلومتر راه روستایی و در بخش آزادراهی نیز قطعه اول کنارگذر جنوبی تهران به طول ۴۰ کیلومتر به بهره برداری خواهد رسید.