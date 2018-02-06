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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۴۸

رابطه ترکیه-هلند به سطح کاردار کاهش یافت

رابطه ترکیه-هلند به سطح کاردار کاهش یافت

معاون نخست وزیری ترکیه از کاهش روابط دیپلماتیک آنکارا-آمستردام به سطح کاردار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «بکر بوزداغ» معاون نخست وزیر و سخنگوی دولت ترکیه امروز سه‌شنبه اعلام کرد روابط آنکارا-آمستردام در سطح کاردار ادامه خواهد یافت.

گفتنی است دیروز دوشنبه هلند به ماموریت سفیر خود در ترکیه رسماً پایان داد و اعلام کرد از این پس به تقاضای دیدار سفیر ترکیه هم پاسخ نخواهد داد.

این به منزله توقف رایزنی‌ها برای بهبود رابطه ۲ کشور است که از مارس سال میلادی گذشته (۲۰۱۷) دستخوش تنش شد.

 گفتنی است تنش میان ۲ کشور بعد از آن صورت گرفت که هلند از ورود دیپلمات‌های ترکیه‌ای که قصد انجام تبلیغات به نفع همه‌پرسی قانون اساسی ترکیه را داشتند، ممانعت کرد.

کد مطلب 4221103
مریم خرمایی

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