رابطه ترکیه-هلند به سطح کاردار کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «بکر بوزداغ» معاون نخست وزیر و سخنگوی دولت ترکیه امروز سه‌شنبه اعلام کرد روابط آنکارا-آمستردام در سطح کاردار ادامه خواهد یافت.

گفتنی است دیروز دوشنبه هلند به ماموریت سفیر خود در ترکیه رسماً پایان داد و اعلام کرد از این پس به تقاضای دیدار سفیر ترکیه هم پاسخ نخواهد داد.

این به منزله توقف رایزنی‌ها برای بهبود رابطه ۲ کشور است که از مارس سال میلادی گذشته (۲۰۱۷) دستخوش تنش شد.

گفتنی است تنش میان ۲ کشور بعد از آن صورت گرفت که هلند از ورود دیپلمات‌های ترکیه‌ای که قصد انجام تبلیغات به نفع همه‌پرسی قانون اساسی ترکیه را داشتند، ممانعت کرد.