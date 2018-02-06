رابطه ترکیه-هلند به سطح کاردار کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «بکر بوزداغ» معاون نخست وزیر و سخنگوی دولت ترکیه امروز سهشنبه اعلام کرد روابط آنکارا-آمستردام در سطح کاردار ادامه خواهد یافت.
گفتنی است دیروز دوشنبه هلند به ماموریت سفیر خود در ترکیه رسماً پایان داد و اعلام کرد از این پس به تقاضای دیدار سفیر ترکیه هم پاسخ نخواهد داد.
این به منزله توقف رایزنیها برای بهبود رابطه ۲ کشور است که از مارس سال میلادی گذشته (۲۰۱۷) دستخوش تنش شد.
گفتنی است تنش میان ۲ کشور بعد از آن صورت گرفت که هلند از ورود دیپلماتهای ترکیهای که قصد انجام تبلیغات به نفع همهپرسی قانون اساسی ترکیه را داشتند، ممانعت کرد.
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