به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌علی‌اکبر ایمانی ظهر سه‌شنبه در مراسم گرامیداشت سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی که با حضور مسئولان استانی در فردیس برگزار شد، اظهار کرد: امام خمینی (ره) مردم‌سالاری و دموکراسی را در قالب یک حاکمیت دینی در کشور نهادینه کرد.

وی در ادامه با اشاره به وجود ضعف‌های فراوان در کشور، عنوان کرد: این ضعف‌ها با مدیریت صحیح و نظارت بر امور مرتفع می‌شود.

وی در بخش دیگری با اشاره به وضعیت شهرستان فردیس شهرستانی که تازه تأسیس است، تأکید کرد: امید داریم بتوانیم شاهد پیشرفت و توسعه این شهرستان باشیم.

حجت‌الاسلام ایمانی توسعه این شهرستان را درگرو تلاش و کوشش مسئولان دانست و خاطرنشان کرد: مسئولان باید به‌گونه‌ای عمل کنند که مردم آن‌ها را در کنار خود ببینند.

به گفته وی با افزایش بازدهی عملکرد مسئولان، اعتماد مردم به‌نظام جمهوری اسلامی بیش‌ازپیش افزایش می‌یابد.

ابوالفضل اینانلو فرماندار فردیس در ادامه این برنامه بابیان اینکه شهرستان فردیس بعد از کرج، پرجمعیت‌ترین شهرستان استان البرز است، به لزوم افزایش خدمت‌رسانی به شهروندان این شهرستان تأکید کرد و گفت: امید داریم بتوانیم در راستای پیشرفت این شهرستان گام برداریم.

فرماندار فردیس با اشاره به اینکه مسئولان باید رضایت شهروندان را کسب کنند، خاطرنشان کرد: افزایش رضایتمندی مردم موجب پیشرفت و توسعه شهرستان فردیس می‌شود.