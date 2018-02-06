افتتاح ۴۶ پروژه در شهرستان خرامه طی ایام دهه فجر

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد جهانخواه در نشست با مسئولان شهرستان خرامه با اشاره بر اجرای هر چه با شکوه تر مراسم و برنامه های دهه فجر افزود: مردم ولی نعمت انقلاب و نظام هستند و برنامه های دهه فجر باید با مشارکت و حضور پر شور مردم انجام گیرد.

فرماندار با اشاره به خدمات گسترده نظام و دولت تدبیر و امید به جامعه خاطرنشان شد: اقدامات و خدمات بی شمار دولت باید به سمع و نظر مردم رسانده شود و بهترین فرصت ممکن برای اعلام این خدمات ایام مبارک دهه پر فروغ فجر است تا باعث رضایت مندی مردم از انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران شود.

جهانخواه با بیان اینکه دولت در دو صورت اقدام به افتتاح و کلنگ زنی پروژه ها می کند، افزود: در صورت اول پروژه مذکور ۱۰۰ درصد آماده افتتاح باشد تا در اختیار عموم مردم قرار گیرد و یا اینکه اعتبارات و هزینه های مورد نیاز پروژه برای کلنگ زنی فراهم شده باشد.

وی بیان کرد: در دهه فجر امسال ۴۶ پروژه با اعتباری بالغ بر۱۳.۵میلیارد تومان افتتاح و بهره برداری خواهد رسید که همه اینها خدمات دولت تدبیر و امید در راستای ارتقاء رفاه حال شهروندان گرامی است.