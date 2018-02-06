دانشگاه آزاد نیروی مازاد ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، عبدالرسول پورعباس در نشست صمیمانه معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد گفت: این دانشگاه در مسیر گذر است و واقعیتهای این دانشگاه را همه ما میدانیم و این موضوع را به خوبی درک کردهایم که بسیاری از واحدهای دانشگاهی ما دچار کمبود دانشجو شدهاند.
وی افزود: در دوره گذار باید پوستاندازی و نوآوری شکل گیرد و گذر از این دوره محقق نخواهد شد مگر اینکه همه ظرفیتها و امکانات دانشگاه آزاد اسلامی را بسیج کنیم تا به یک دانشگاه نسل سوم تبدیل شویم.
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اظهار داشت: نظام پیشنهادات باید در دانشگاه آزاد اسلامی شکل گیرد.
پورعباس گفت: در دانشگاه یکی از برنامهها این است که طرحها و برنامهها از ردههای پایین به بالا بیاید تا همه جمعیت دانشگاه در این نظام پیشنهادات سهیم شوند.
وی خاطرنشان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی باید تبدیل به دانشگاهی هوشمند، اقتصادی و متکی به درآمدهای غیر شهریهای باشد تا بتواند در مسیر نسل سوم و چهارم حرکت کند.
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی عنوان کرد: باید فعالیتها را تسهیل، فرآیندهای زائد را حذف و قوانین و مقررات دست و پاگیر را اصلاح کنیم تا مشارکت جمعی پرسنل در راستای منافع دانشگاه باشد.
پورعباس خاطرنشان کرد: اگر این مسیر را به درستی طی کنیم، در آینده میتوانیم تخفیفهای خوبی برای شهریه دانشجویان اعمال کنیم و با پرداخت کمکهزینه تحصیلی، به تحصیل دانشجویان در دانشگاه آزاد اسلامی کمک کنیم.
وی ادامه داد: ۲۲ سامانه در حوزه مدیریت منابع دانشگاه آزاد پیشبینی شده که ۱۲ سامانه طراحی و به صورت پایلوت اجرایی شده تا پس از طی مراحل آزمایشی، در همه واحدهای دانشگاه راهاندازی شود.
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی گفت: اوایل سال آینده تمامی واحدهای دانشگاه به شکل موازی این سامانههای جدید و سیستمهای قبلی را همزمان در حوزه مدیریت منابع پیش میبرند و به مرور پس از توسعه و استقرار این سامانهها، سامانههای دستی و قدیمی حذف میشود.
پورعباس اظهار داشت: براساس این روند علاوه بر نظارت و هدایت، استقلال واحدها از نظر مالی، مدیریتی و عملکردی حفظ خواهد شد.
وی تاکید کرد: دانشگاه نه تنها دارای نیروی مازاد انسانی نیست، بلکه با کمبود نیز مواجه است.
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد: دانشگاه آزاد اسلامی قرار است در سه بعد آموزش، پژوهش و فناوری و اقتصاد دانش بنیان فعالیتهای خود را گسترش دهد و با توجه به این موضوع، دانشگاه با مازاد نیروی انسانی مواجه نیست. شاید کمبود نیرو نیز داشته باشیم.
پورعباس افزود: خط سیر ما در دانشگاه آزاد اسلامی، همفکری، مشاورت و استفاده از خرد جمعی در تصمیمگیریها است.
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