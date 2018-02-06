به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی امروز در تماس تلفنی «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه، با اشاره به اینکه «جمهوری اسلامی ایران مخالف حضور نیروهای خارجی در خاک سوریه بدون اجازه دولت و ملت این کشور است»، گفت: ادامه تنش در شمال سوریه به نفع هیچ‌کس نیست و امیدواریم همه کشورهای منطقه به تمامیت ارضی و حاکمیت سوریه احترام بگذارند.

رئیس جمهور با اشاره به اهمیت همکاری های مشترک تهران ، آنکارا و مسکو برای مبارزه با تروریسم و بازگرداندن آرامش و ثبات در سوریه افزود: این همکاری ها ضروری است همانند گذشته و تا پیروزی نهایی مردم سوریه بر تروریست ها تقویت شده و تداوم یابد.

روحانی همچنین از برگزاری نشستی میان روسای جمهور ایران، روسیه و ترکیه در ادامه همکاری تنگاتنگ سه کشور در ایجاد صلح و ثبات در منطقه و مبارزه با تروریسم استقبال کرد.

رئیس جمهور، روابط تهران – مسکو را نیز رو به توسعه خواند و با تاکید بر ضرورت اجرای سریعتر توافقات میان دو کشور اظهارداشت: اجرای سریعتر توافقات و تسهیل و گسترش همکاری های بانکی میان تهران – مسکو ، جهشی را در روابط مشترک در همه عرصه ها ایجاد خواهد کرد.

روحانی همچنین با اشاره به اقدامات تخریبی برخی کشورها علیه توافق برجام ، گفت: ایران همچنان به تعهداتش به برجام تا زمانی که طرف مقابل به آن پایبند باشد ، متعهد خواهد ماند و در این مسیر، لازم است جلوی اقدامات تخریبی برخی کشورها علیه برجام گرفته شود.

رئیس جمهور از روند پیشرفت همکاری های صلح آمیز هسته ای میان ایران و روسیه نیز ابراز خرسندی کرد و اظهارداشت: روند اجرای توافقات و تفاهمات میان دو کشور به خوبی به پیش می رود و امیدواریم امضای موافقتنامه تجارت آزاد میان ایران و اوراسیا به همکاری های دوجانبه و منطقه ای شتاب بیشتری دهد.

روحانی سپس به وضعیت وخیم مردم یمن و تداوم بمباران ها و گسترش بیماری ها در این کشور اشاره کرد و بر ضرورت تلاش برای حل مسالمت آمیز بحران یمن و کمک به مردم بی پناه این کشور تاکید کرد.

رئیس جمهور همچنین اتهامات واشنگتن و ریاض مبنی بر ارسال موشک از ایران به یمن را کاملا تبلیغاتی و بی اساس دانست و تاکید کرد:طرح این اتهامات کاملا بی اساس ، صرفا تلاشی در ادامه اقدامات دولت ترامپ برای تضعیف برجام است.

رئیس جمهور روسیه نیز در این تماس تلفنی با تاکید بر اینکه مسکو مصمم است روابط خود را با تهران در همه عرصه ها تعمیق بخشد، اظهارداشت: شرکت های بزرگ روسیه برای پیشبرد طرحها و توافقات میان تهران – مسکو بشدت فعال هستند و این روند با شتاب ادامه دارد و نشست آتی کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در مسکو گامی مهم در تقویت این همکاری های مشترک خواهد بود.

ولادیمیر پوتین، توافق هسته ای میان ایران و کشورهای 1+5 را بسیار مهم خواند و تاکید کرد: روسیه معتقد است هر تلاشی برای تضعیف این توافق برای منطقه بسیار مضر و خطرناک است و ما این موضع خود را صراحتا به اطلاع همتایان خود رسانده ایم.

رئیس جمهور روسیه همچنین از نهایی شدن مذاکرات مرتبط باتدوین موافقتنامه موقت در ایجاد منطقه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا خبر داد و گفت : با امضای نهایی این سند میان ایران و اتحادیه اوراسیا همکاری های میان این دو ، وارد مرحله نوینی خواهد شد.

وی در ادامه به موضوع سوریه اشاره کرد و اظهارداشت: روسیه نیز همانند ایران معتقد است که فقط مردم سوریه هستند که باید درباره آینده این کشور تصمیم بگیرند و با تحمیل هر تصمیمی خارج از سوریه بر مردم این کشور مخالفیم و مسکو بر این موضع خود پایبند است.

رئیس جمهور روسیه موفقیت نشست سوچی را دستاورد مشترک ایران ، روسیه وترکیه دانست و گفت: تلاش برخی کشورهای فرامنطقه ای برای تجهیز تروریست ها و تجزیه سوریه نگران کننده است و معتقدیم حضور هرگونه نیروهای نظامی در خاک یک کشور ، باید با اجازه دولت آن کشور و یا با مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد باشد و خلاف این امر دخالت آشکار در امور یک کشور مستقل محسوب می شود.

پوتین همچنین وضعیت مردم یمن را وخیم و نگران کننده خواند و بر ضرورت تلاش همه کشورها برای تقویت پیگیری راه حل های مسالمت آمیز و بازگرداندن آرامش و امنیت به این کشور تاکید کرد.