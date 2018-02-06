عبدالرسول جمالی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ۱۴ بهمن اکران‌های رایگان فیلم‌های کودک جشنواره فجر در بوشهر ویژه کودکان و نوجوانان اکران شده است و تا ۱۸ بهمن این اکران‌ها ادامه خواهد داشت.

وی افزود: فیلم‌های اکران شده ویژه کودکان و نوجوانان شامل قهرمانان کوچک، دنیای کیف‌ها، فیلشاه، دزد و پری و شکلات است که اکران آنها صبح است و کودکان می‌توانند به‌صورت رایگان این فیلم ها را تماشا کنند.

رئیس اداره سینمایی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر خاطرنشان کرد: روزانه ۴۴۰ دانش آموز در اکران‌های ویژه کودکان شرکت می‌کنند که تا پایان روز اکران کودک، دو هزار و ۲۰۰ دانش آموز بوشهری از دیدن این فیلم‌ها به‌صورت رایگان بهره‌مند می‌شوند.

جمالی گفت: این دانش آموزان بیشتر از مدارسی هستند که دارای باشگاه کتاب خوانی فعالی هستند.