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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۰۲

طبق اعلام حفاظت محیط‌زیست البرز؛

هوای کرج ناسالم است/شهروندان از تردد غیرضروری بپرهیزند

هوای کرج ناسالم است/شهروندان از تردد غیرضروری بپرهیزند

کرج - طبق اعلام اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان البرز هوای کرج و چند شهر استان برای همه گروه‌ها در وضعیت ناسالم قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان البرز شاخص کیفیت هوای شهرستان کرج ۱۳۰ است که حکایت از ناسالم بودن هوا برای گروه‌های حساس دارد.

شاخص کیفیت هوای شهرستان‌های ساوجبلاغ، فردیس و نظرآباد به ترتیب با قرار گرفتن روی اعداد ۱۲۵، ۱۴۱ و ۱۴۰ برای همه گروه‌ها در وضعیت ناسالم قرار دارد.

گفتنی است؛ زمانی که شاخص کیفیت هوا بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰ قرار بگیرد وضعیت هوا برای همه گروه‌ها ناسالم می‌شود.

به همین منظور متولیان امر با توجه به افزایش قابل‌توجه بیماری‌های قلبی، ریوی و همچنین افزایش قابل‌توجه علائم تنفسی در کل جمعیت توصیه می‌کنند افراد مبتلابه این بیماری‌ها، سالمندان و کودکان از هرگونه فعالیت فیزیکی خارج از منزل اجتناب کنند.

کد مطلب 4221125

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