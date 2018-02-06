ایران قابلیت تبدیل به قدرت اقتصادی را دارد اما در اجرا ضعیف است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه، آیت الله مصطفی علما امروز سه شنبه در نشست کارگران و کارفرمایان استان که در شهرک شرکت های صنعتی استان برگزار شد، اظهار داشت: مقام معظم رهبری نزدیک به ۲۰ سال است که سال ها را با نام های مربوط به اقتصاد نامگذاری می کنند که نشان از اهمیت و دغدغه نظام و رهبری نسبت به این موضوع است.

وی افزود: ایران کشور ثروتمندی است که همه استعداد ها و سرمایه ها را برای تبدیل شدن به قدرت اقتصادی دارا است اما متاسفانه در مدیریت اجرایی کشور همواره با ضعف روبرو بوده ایم.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه ادامه داد: به غیر از ثروت نفت و گاز ایران دارای پتانسیل های فراوانی از جمله در بحث فرش، زعفران، پسته و ... است اما متاسفانه می بینیم که زعفران و پسته ایران به صورت فله ای صادر می شود و کشور های دیگر با استفاده از بسته بندی های روز سود آن را می برند که این یکی از بی تدبیری های اجرایی در کشور است.

وی افزود: در استان کرمانشاه نیز همه استعداد ها و سرمایه ها وجود دارد و باید یک وحدتی بین مردم و مسئولین ایجاد شود که بتوانیم مشکلات بیکاری را بر طرف سازیم و قطعا امروز ایران در نقطعه ای ایستاده است که توان تولید هر صنعتی را دارد فقط نیازمند همت و مدیریت قوی است.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه یادآور شد: شکوفایی اقتصادی یکی از آرمانهای مهم انقلاب اسلامی است که امام (ره) و مقام معظم رهبری همواره بر آن تاکید داشته و دارند.