به گزارش خبرنگار مهر، ناو سالار یکم پاسدار خلبان محمد کمالی ظهر سه‌شنبه در دیدار با امام جمعه بوشهر اظهار داشت: پایگاه هوا دریا در اجرای ماموریت‌های پشتیبانی از جزایر و سواحل خلیج فارس موفقیت‌های عملیاتی و ستادی خوبی داشته است.

وی افزود: از پنج سال گذشته تا کنون با تجهیز سامانه‌های پروازی افزون بر اجرای موفقیت آمیز و ایمن ماموریت های محوله توانسته‌ایم در انجام سایر ماموریت های امدادی نیز به موفقیت دست یابیم.

فرمانده پایگاه دوم هوا دریای امام محمد باقر(ع) نیروی دریایی سپاه ادامه داد: این نیرو همچون بازویی توانمند در کنار مدیریت استان برای کنترل شرایط بحرانی همچون سیل و زلزله و در راستای رسالت اصلی سپاه پاسداران که همان خدمت رسانی به مردم و هموطنان عزیز است انجام وظیفه کرده است.

کمالی اضافه کرد: برابر تدبیر فرمانده ندسا در آینده نزدیک سامانه‌های پروازی جدید به منظور توسعه ناوگان هوایی و پشتیبانی و ارتقای توان رزمی و کنترل لحظه‌ای تردد شناورهای بیگانه در خلیج فارس ملحق خواهند شد.

وی با بیان این که بصیرت افزایی در راستای فرامین فرمانده معظم کل قوا در کنار انجام ماموریت‌های ذاتی این فرماندهی مورد توجه قرار دارد تصریح کرد: بر عهد و میثاق دریادلان سبزپوش با آرمان‌های امام(ره) و شهدا و مقام معظم رهبری تا ظهور منجی عالم بشریت پایبند بوده و خواهیم بود.