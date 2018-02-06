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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۱۲

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری:

بودجه دانشگاه ها کم نشده است

بودجه دانشگاه ها کم نشده است

مشهد- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: بودجه دانشگاه‌ها کاهش پیدا نکرده و میزان رشد بودجه این بخش به اندازه‌ای که مدنظر ما بود رخ نداده است.

به گزارش خبرنگار مهر، منصور غلامی ظهر سه شنبه در حاشیه برگزاری همایش دانشگاه سبز که در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد در جمع خبرنگاران اظهارکرد: طبق اطلاع بنده تمامی دانشجویانی که در اغتشاشات اخیر بازداشت شده بودند آزاد شدند.

وی با اشاره به حل مشکلات دانشجویان بورسیه در کشور افزود: تعدادی از این افراد مشغول به تحصیل بوده و تعدادی نیز فارغ التحصیل شده اند وباید برای شروع به کار جایابی شوند.

وزیر علوم تصریح کرد: مشکلات بودجه ای برای جذب بورسیه ها در دانشگاه داریم و از سوی دیگر باید این افراد تخصص لازم را نیز داشته باشند.

غلامی در خصوص وضعیت بودجه دانشگاه ها و حقوق اساتید خاطرنشان کرد: امیدواریم مجلس شورای اسلامی افزایش حقوق اساتید را در حد توانش مصوب کند. بودجه دانشگاه‌ها نیز کاهش پیدا نکرده اما میزان رشد بودجه دانشگاه‌ها به اندازه‌ای که مدنظر ما بود رخ نداده است.

وی تاکید کرد: روئسای دانشگاه‌ها معتقدند رشد هزینه‌ها متناسب با بودجه اختصاص یافته نیست و با این وضعیت نمی توان کار جدیدی را انجام داد.

کد مطلب 4221142

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