به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فرشید در جمع اعضای دبیرخانه پنجمین جشنواره سال راه و ساختمان با اشاره به روند اجرایی شدن شناسنامه فنی ملکی ساختمان در استان یزد اظهار داشت: تقریباً از حدود هشت سال پیش تاکنون که مقررات جنبه اجرایی پیدا کرده، سعی شده در مورد همه ساختمان‌ها این موضوع رعایت شود.

وی بیان کرد: علاوه بر این در زمینه انتقال سند نیز پیگیر هستیم که با همکاری و توافق اداره ثبت ‌اسناد اقدامات لازم در این زمینه را انجام دهیم.

رئیس سازمان نظام‌ مهندسی ساختمان استان یزد همچنین با اشاره به ارائه تسهیلات در بهسازی و بازآفرینی بافت فرسوده افزود: در این زمینه هم شهرداری و هم دیگر دستگاه‌های خدمات‌رسان در کنار سازمان نظام‌مهندسی ساختما تسهیلاتی اعطا خواهند کرد.

فرشید در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مهمترین مواد در اجرای مقررات ملی ساختمان، موضوع مجریان ذیصلاح است، تصریح کرد: معتقدیم ساختمان باید مهندسی اجرا شود و مجری ذی‌صلاح باید اجراکننده پروژه باشد این در حالی است که موضوع در دیوان عدالت اداری رد شده بنابراین تا زمانی که ما فقط ناظر را داشته باشیم، این مورد انجام نمی‌شود.

وی خاطرنشان کرد: اگر در احداث ساختمان‌ها مهندسان ذیصلاح نظارت نداشته باشند، هر کسی که از راه برسد خود را سازنده می‌داند و این روند به جز اینکه در فرآیند ساخت‌وساز، هرج و مرج ایجاد کند، عایدی دیگری ندارد.