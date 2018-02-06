به گزارش خبرگزاری مهر، تازه ترین کنسرت پرواز همای خواننده موسیقی ایرانی روز دهم اسفند ماه با حضور گروه «مستان» در تالار بزرگ وزارت کشور برگزار می شود. وی پس از پایان تور کنسرت های زمستانی خود برای برپایی چند اجرای زنده به اروپا سفر خواهد کرد.

همای در کنسرت تهران به اجرای قطعاتی مانند «ناخورده مست»، «فریاد»، «دل دیوانه»، «من ز تو دیوانه‌ترم یا تو ز من؟»، «گرگ»، «نان و دندان»، «تنها تو بمان»، «بی من مخور شراب» و چندین آهنگ تازه دیگر خواهد پرداخت که این آثار در قالب یک پیام اجتماعی متفاوت به تصویر کشیده خواهد شد.

پاشا هنجنی، محمود نوذری، مسلم و میلاد علیپور، سعید فهیمی، فرشاد رستمی، محمد امین اکبرپور و حمیدرضا یوسفی اعضای ارکستر همای را در این کنسرت تشکیل می‌دهند.

عنوان «نان و دندان» برگرفته از تیتراژ فیلم «مصادره» به کارگردانی مهران احمدی است که در سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر به نمایش درآمده است.

کنسرت پرواز همای و گروه «مستان» ساعت ۲۱:۳۰ روز پنجشنبه ۱۰ اسفند ماه به همت موسسه صوت «آوای هنر» در تالار وزارت کشور برگزار می شود.