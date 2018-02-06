همای هنر بر شانه های استاد پیشکسوت استهباناتی نشست

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین دوره برنامه همای هنر ویژه تجلیل از هنرمندان پیشکسوت صنایع دستی کشور با حضور دکتر مونسان رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور ، معاون صنایع دستی و مدیران کل این معاونت در سالن آمفی تئاتر سازمان برگزار شد.

در این برنامه از استاد محمد باقر برکت هنرمند پیشکسوت استهباناتی به پاس هفت دهه فعالیت در رشته سرامیک تک پخت استهبان با اعطای لوح تقدیر، تندیس همای هنر و هدیه نقدی تقدیر به عمل آمد.

استاد محمد باقر برکت در آخرین روز سال ۱۳۰۸ در شهرستان استهبان دیده به جهان گشود. وی از سن ۱۰ سالگی ساخت سرامیک تک پخت را به عنوان یک هنر منحصر بفرد فراگرفت. این هنرمند زنده دل سالهاست به همراه فرزندش این تکنیک جذاب را در شهرستان استهبان زنده نگه داشته و همچنان در کارگاه شخصی خود به خلق اثر می پردازد.

وی در طول سالیان فعالیت خود با شوقی فراوان و علی رغم کهولت سن در نمایشگاه های مختلف صنایع دستی در کشور حضور یافته و هنر دستان خود را در معرض دید علاقمندان گذارده است.

بنا بر این گزارش، از این هنرمند ارزشمند به پاس سال ها خدمت در حوزه هنرهای سنتی و صنایع دستی بومی استان در مراسم بزرگداشتی که به همت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس به مناسبت روز جهانی صنایع دستی در خردادماه سال جاری برگزار شد، تجلیل و از تمبر یادبود ایشان رونمایی شد.