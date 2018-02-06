«رغد صدام» در امارات است/ دولت عراق مدارک کافی علیه وی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، جاسم محمد جعفر نماینده ائتلاف دولت قانون در پارلمان عراق گفت: رغد دختر صدام معدوم هم اکنون در اردن نیست بلکه در امارات به سر می برد.

وی افزود: تحویل وی از سوی امارات فقط در دست آمریکایی هاست اگر آمریکایی ها اراده کنند تحویل داده می شود و اگر مخالفت کنند هرگز امارات یا هیج کشور دیگر رغد صدام را تحویل نخواهد داد.

این نماینده عراقی بیان کرد: آمریکایی ها هم اکنون بعثی ها را تحویل عراق نمی دهد. رغد صدام در موضوع داعش و بعثی ها در موصل دست دارد و دولت عراق مدرک کافی برای محکوم کردن وی در اختیار دارد و آنرا به پلیس بین الملل تحویل داده است و این مدارک و اسناد بسیاری است.

از سوی دیگر روزنامه رای الیوم نیز حضور رغد صدام در خارج از اردن را تایید و اعلام کرد که برخی مسئولان سابق دولت اردن و شخصیت های عراقی این موضوع را تایید کرده اند.

گفتنی است، دولت عراق اسامی ۶۰ نفر از مهمترین مظنونان امنیتی را اعلام کرده است. این فهرست شامل ۲۸ نفر از داعشی ها، ۱۲ نفر از سرکرده های القاعده و ۲۰ نفر از سران حزب منحله بعث می شود. نام رغد صدام هم در این فهرست به چشم می خورد.

رغد دختر دیکتاتور معدوم عراق در واکنش به قرار گرفتنش در فهرست مظنونان امنیتی دولت عراق گفته بود: من از سال ۲۰۰۳ وارد عراق نشده ام و تعجب می کنم که چنین اقدامی صورت گرفته است.

دختر صدام معدوم که سابقه حمایت از تروریست های تکفیری داعش را در پرونده خود دارد، در کمال تعجب مدعی شد: کسانی که چنین تصمیمی را گرفتند در واقع در جنگ زندگی می کنند و به قانون پایبند نیستند!

وی که ژست طلبکارانه به خود گرفته است، مدعی شد: روزی به عراق باز می گردم و آن روز، روز محاکمه کسانی است که به من اهانت کردند!