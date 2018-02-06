به گزارش خبرنگار مهر، شهرام طهماسبی ظهر سه‌شنبه در دیدار باهیئت‌مدیره کانون کارآفرینان استان زنجان و بازدید از پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه با تأکید بر اینکه اشتغال‌زایی روستایی را نباید منحصر به موضوعاتی از قبیل دامداری و کشاورزی دانست، افزود: بی‌تردید در روستاها ظرفیت‌های داریم که با رشد این ظرفیت‌ها می‌توان در حوزه‌های دیگری ازجمله فناوری اطلاعات ایجاد اشتغال کرد.

وی بابیان اینکه متأسفانه یکی از دغدغه‌های حوزه اشتغال در برهه کنونی این است که زمان پخت در برنامه‌هایمان وجود نداشته و یا بسیار کمرنگ است، تصریح کرد: امروز نیازمند کار تیمی هستیم؛ چراکه کار تیمی باعث ایجاد هم‌افزایی در کارها می‌شود، این در حالی است که امروز از داشتن چنین ظرفیتی در کشور محروم هستیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان در ادامه لازمه تحقق اشتغال را داشتن اقتصادی پویا و فعال عنوان و اظهار کرد: آنچه مسلم است، این است که اشتغال نباید به‌عنوان هدف غایی تصور شود؛ چراکه ما باید به دنبال ایجاد ارزش‌افزوده باشیم و همین نگاه باعث ایجاد اشتغال پایدار در سطح کشور خواهد شد، زیرا زمانی که اقتصاد به مرحله پویایی برسد، آن‌وقت نیاز مبرم به نیروی انسانی خواهد داشت.

طهماسبی همچنین یکی از راه‌های دست‌یابی به اشتغال پایدار را پیوند دادن کارآفرین با حوزه دانش‌بنیان دانست و افزود: معتقدیم کانون کارآفرینان قادر است در این زمینه به‌عنوان حلقه اتصال عمل کرده و گام های مؤثری در راستای اقتصاد مقاومتی برداردند.