مقاوم سازی واحدهای مسکونی روستایی زنجان با جدیت دنبال می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا رستم خانی ظهر سهشنبه در مراسم افتتاح طرحهای عمرانی بنیاد مسکن استان زنجان، افزود: اعتبار پیشبینیشده پروژه طرح هادی ( بهسازی معابر روستای قره بوته) شهرستان زنجان بالغبر ۵۰۰ میلیون تومان بوده و این طرح با مشارکت دهیاری به بهرهبرداری رسید.
وی بابیان اینکه تاکنون بنیاد مسکن خدمات ارزشمندی در راستای عمران و آبادانی شهرها و روستاها انجام داده است، تصریح کرد: ساخت مسکن برای محرومین، مقاومسازی خانههای روستایی و اجرای طرحهای هادی از برخی فعالیتهای این نهاد انقلابی است.
مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان زنجان گفت: از ۲۳ هزار و ۹۵۹ واحد مسکونی روستایی در شهرستان زنجان تعداد ۱۱ هزار و ۱۵۲ واحد مسکونی روستایی با استفاده از تسهیلات طرح ویژه بهسازی و مقاوم سازی واحدهای مسکونی روستایی مقاوم سازی شده است.
رستم خانی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۹۳ روستای بالای ۲۰ خانوار در شهرستان زنجان وجود دارد، گفت: طرح هادی در ۹۴ روستای بالای ۲۰ خانوار این شهرستان اجرا شده است.
وی با بیان اینکه مقاوم سازی واحدهای مسکونی روستایی زنجان با جدیت دنبال میشود، اظهار کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی زنجان به مقاومسازی واحدهای مسکونی روستایی تأکید زیادی دارد و برنامهریزی لازم برای سالهای آینده را تدوین کرده است.
مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان زنجان گفت: بعد از تشکیل بنیاد مسکن بهفرمان امام خمینی (ره) این ارگان درزمینهٔ بهسازی مسکن روستایی، احداث مسکن مهر در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت، احداث مسکن روستایی، اجرای طرح هادی و دیگر زمینهها فعالیت میکند.
رستم خانی یاد آور شد: در بحث مسکن شهری و روستایی بنیاد مسکن طرحهای خوبی را در دولت تدبیر و امید را انجام داده و بنیاد مسکن استان زنجان نسبت به مقاومسازی واحدهای مسکونی روستایی برنامهریزی لازم را دارد و تاکنون هم در این امر موفق بوده است.
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