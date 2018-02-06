بوئینگ هواپیمای جدیدی با گنجایش ۱۷۲ مسافر می سازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، آخرین نسخه از سری هواپیماهای ۷۳۷MAX بوئینگ در شرکت Renton در واحد واشنگتن رونمایی شد.

این هواپیمای دو موتوره که از ۲۰۱۹ میلادی فعالیت خود را آغاز می کند، تا چند هفته دیگر آزمایش های کنترل سیستم و موتور را انجام می دهد.

MAX۷سومین هواپیما از خانواده ۷۳۷MAX است که با توجه به نسخه قبلی یعنی MAX۸ ساخته شده است. قرار است این وسیله نقلیه هوایی جایگزین بویینگ ۷۰۰-۷۳۷ شود و با ایرباس A۳۱۹neo رقابت کند.

طبق گزارش شرکت بویینگ، این هواپیما دو ردیف صندلی بیشتر دارد و به همین دلیل می تواند ۱۷۲ مسافر را جا به جا کند. دو موتور قدرتمند LEAP-۱B ساخته شرکت CFM International است که قابلیت پیمایش ۷۱۳۰ کیلومتر را دارد و در مقایسه با ۷۰۰-۷۳۷ حدود ۱۸ درصد بیشتر در مصرف سوخت بیشتر صرفه جویی می کند.

بال های این هواپیما دوباره طرحی شده اند. همچنین اسکلت آن تقویت و اصلاحاتی در فضای داخلی انجام شده است.

تا به حال ۴۳۰۰ سفارش برای ساخت ۷ ۷۳۷MAX ثبت شده و نخستین مورد آن نیز از ژانویه ۲۰۱۹ در خط هواپیمایی Southwest فعالیت خود را آغاز می کند.