پیشرفت های بخش سلامت در کشور امیدوارکننده است

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حریرچی ظهر سه شنبه در مراسم تودیه و معارفه رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل با اشاره به رشد حوزه سلامت و بهداشت ودرمان در ۲۵ سال گذشته و مقایسه این حوزه با سالهای قبل از انقلاب اظهار داشت: با توجه به فراز و نشیب های سالهای بعداز انقلاب، کشور ما توانست از نظر سازمان ملل متحد بهترین رشد را در این حوزه برخوردار شود ودر حوزه سلامت و امید به زندگی در ۲۵ سال گذشته از ۶۵/۸درصد به ۷۵/۶ افزایش پیدا کند ودر میانگین امید به زندگی نیز توانسته از ۵۴ سال به ۶۵/۵سال ارتقا یابد.

دکتر حریرچی افزود: دانش آموزان ما در شاخص های آموزشی نیز توانستند رقم ۴/۶درصد را به ۸/۸ درصد ارتقاء دهند.

وی بیان داشت: تحصیلات علمی سیکل با ۹/۲درصد نیز به ۱۴/۲درصد تحصیلات دانشگاهی رشد یافته است و با تمام کاستی های موجود پیشرفت در حوزه سلامت جای امیدواری است.

قائم مقام وزیربهداشت و درمان با اشاره به وجود ۱۱۷ هزار پزشک دندانپزشک و متخصص در کشور اظهار داشت: این در حالیست که در دوران قبل انقلاب بیشتر پزشکان مراکز کشورمان از کشورهای هندو بنگلادش بوده است.

وی گفت: در دهه ۶۰ دغدغه حوزه سلامت و بهداشت و درمان اعزام بیمار به کشورهای دیگر برای درمان بوده است اما در حال حاضر دغدغه حوزه سلامت و بهداشت و درمان در شهرهای درجه دوم توریسم درمانی است و این جای خرسندی است که در حوزه سلامت کشورمان توانست به جایگاه خوبی دست پیدا کند.

در این مراسم، از خدمات دکتر سید مظفر ربیعی رئیس سابق دانشگاه تقدیر و دکتر سید فرزاد جلالی به عنوان سرپرست جدید دانشگاه علوم پزشکی بابل معرفی شد.