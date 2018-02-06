توجه به تهدیدات زیستی در اولویت اول استان یزد قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق طهماسبی پیش از ظهر امروز در دومین کارگاه آموزشی و تخصصی پدافند زیستی ویژه کارشناسان و رابطان پدافند غیرعامل دستگاه‌های اجرایی استان یزد در مرکز ملی مهارت آموزی و آموزشی جوکار با اشاره به اهمیت کار در حوزه پدافند زیستی اظهار داشت: هر نشانه، رویداد و حادثه طبیعی و غیرطبیعی که موجب تضعیف و نابودی سرمایه های انسانی یا آسیب های اقتصادی از طریق تخریب و نابودی سرمایه های زیستی در کشور شود، تهدید زیستی محسوب می شود.

دبیر قرارگاه پدافند زیستی استان ادامه داد: با توجه به تغییر روش دشمنان انقلاب در آسیب به نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت در زمینه پدافند غیرعامل زیستی امری ضروری است.

طهماسبی خاطرنشان کرد: مردم یزد به دلیل همجواری با کویر، کم آبی و دیگر آسیب های مناطق خشک از گذشته تهدیدها را شناخته و برای حفظ ایمنی، امنیت و دفاع در برابر این تهدیدها فعال بوده اند.

وی با اشاره به برنامه های در دستورکار اداره کل پدافند غیرعامل استانداری گفت: باید به شیوه ای عمل کنیم که رصد، پایش، توجه به تهدیدات زیستی و مسایل پیشگیرانه در این حوزه در اولویت اول استان قرار گیرد.

دبیر شورای پدافند غیرعامل استان افزود: لازم است توسعه یافتگی در حوزه های گوناگون پایدار و همگون با تمهیدات پدافندی و زیست محیطی باشد تا سلامت انسان ها به عنوان سرمایه های کشور و مولفه های اصلی توسعه مورد تهدید قرار نگیرد.

طهماسبی با تاکید بر ظرفیت رسانه های استان در فرهنگ سازی برای مقابله با تهدیدات زیستی خاطر نشان کرد: شایسته است صدا و سیمای مرکز یزد، مطبوعات و خبرگزاری های استان نسبت به اهمیت موضوع پدافند غیرعامل در جامعه به ویژه در حوزه زیستی فرهنگ سازی کنند.

به گزارش مهر، در دومین کارگاه آموزشی تخصصی پدافند زیستی استان که با حضور بیش از ۳۰۰ نفر از کارشناسان و رابطان پدافند غیرعامل دستگاههای اجرایی استان برگزار شد، «میلاد درجه» مدیر دپارتمان CBRNE طب نظامی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کشور، سیاستهای نظام در حوزه پدافند زیستی را بیان و به تشریح مبانی، اصول، تهدیدات و شیوه های پیشگیرانه و عملیاتی در این حوزه پرداخت.