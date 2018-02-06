۸۰ درصد میگوی گلستان شرایط صادرات دارد/ رتبه سوم میگو در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، رسانه‌های استان گلستان از طرح‌ها و پروژ های اقتصاد مقاومتی و فعالیت‌های شیلاتی اداره کل شیلات گلستان بازدید کردند.

عظیم بردی طریک، رئیس مرکز فناوری نوین پرورش میگو، در بازدید از مرکز، اظهار کرد: مجتمع به مساحت ۲۰ هکتار در سال ۷۲ جهت توسعه میگو تأسیس شد.

وی ادامه داد: از آن زمان ساخت و ساز شروع و گونه‌ای از میگو از جنوب شرق آسیا که شوری پایین را می‌پسندید، انتخاب شد.

طریک با بیان این که در سال ۷۵، بهترین گونه که مبنای توسعه پرورش میگو بود مورد مطالعه قرار گرفت، اضافه کرد: با توجه به مطالعات، ۵۱۴ متر زیر کشت رفت و نزدیک به هزار و ۷۰۰ تن برداشت شد.

ارسال مولدهای گلستان به استان های دیگر

وی گفت: یکی از کارهای این مرکز، مولد سازی است و استان گلستان سالم‌ترین منطقه بوده زیرا عاری از بیماری است، سالانه مولدهای استان به مناطقی چون چابهار، خوزستان و بوشهر ارسال می‌شود.

طریک اضافه کرد: امسال، ۶ هزار پیش مولد به بوشهر، ۴ هزار مولد به چابهار ارسال شد.

مدیر کل شیلات استان گلستان، در بازدید از مجتمع پرورش میگو گمیشان اظهار کرد: این مجتمع یکی از طرح‌های محوری اقتصاد مقاومتی در سطح استان است.

سیدجواد قدس علوی، ادامه داد: در دهه ۷۰ مطالعات این مجتمع انجام شده بود و در زمینی لم یزرع به مساحت ۲۸ هزار هکتار در منطقه شمال گمیشان که از کلاس خاک چهار برخوردار است، ساخته شد.

قدس علوی با بیان این که سال ۹۰ مجدداً این پروژه شروع شد، افزود: فاز اول، چهار هزار هکتار فاز اول است و در سال ۹۶ میزان بهره برداری ما بیش از ۵۰۰ هکتار بود که هزار و ۶۹۰ تن تولید میگو داشتیم.

وی به طرح‌های عمرانی و زیرساخت‌ها اشاره کرد و ادامه داد: ۶۲ کیلومتر کانال‌های آبرسان از نزدیک مرز تا کانال نزدیک مجتمع، احداث شد و آب مورد نیاز لاین هزار هکتاری اول را انجام می‌دهد، این کانال در سال ۹۵ به بهره برداری رسید.

قدس علوی اظهار کرد: پنج دستگاه پل، ۳۱ کیلومتر شبکه برق، جاده دسترسی ۱۲ کیلومتری و غیره از جمله کارهای عمرانی دیگر است.

مدیر کل شیلات استان گلستان با بیان این که حوضچه‌هایی برای کاهش آلایندگی و ته نشین شدن گل و لای تأسیس شد، گفت: از ابتدا تاکنون آن چه برای هزینه‌های عمرانی هزینه شده، ۳۳ میلیارد تومان است که هفت میلیارد آن برای سال جاری است و سایر زیرساخت‌ها، حدود ۲۰ میلیارد تومان هزینه دارد.

وی افزود: فاز اول چهارهزار هکتاری ۶۰ میلیارد تومان هزینه دارد، میزان سرمایه گذاری بخش غیردولتی سه برابر دولت در این زمینه است.

قدس علوی گفت: فاز دو ۶ هزار هکتار و در دست مطالعه است که امید است در سال ۹۷ سرمایه گذار آن را تحویل دهد.

وی در ادامه اظهار کرد: میگو به عنوان یک محصول استراتژیک برای استان است، اراضی شوره زار که هیچ گونه حاصلخیزی ندارد برای این کار انتخاب شد و تنها مجتمع پرورش میگو در شمال کشور هستیم.

قدس علوی با بیان این که از لحاظ تولید میگو رتبه سوم در کشور را داریم، گفت: این درحالی است که دیگر استان‌ها دو دهه زودتر از ما شروع کرده‌اند، از لحاظ کیفیت میگو استان بهترین میگو در خاورمیانه است و ۸۰ درصد آن شرایط صادراتی دارد.

۸ میلیون دلار ارز آوری توسط میگو

وی با اشاره به این که از هزار و ۶۹۰ تن تولیدات میگو هزار و ۳۵۰ تن صادر شده است، گفت: این محصول بالغ بر هشت میلیون دلار ارز آوری داشته است.

وی از افتتاح کانال‌های آبرسان دوم به سوم و سوم به چهارم در دهه فجر (چهارشنبه) با حضور استاندار خبر داد.

مدیر کل شیلات استان گلستان افزود: با بیان این که این کانال‌ها در طول سه ماه احداث شده است، گفت: با احداث و بهره برداری این فاز ۷۵۰ نفر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم داشتیم و نگاه ما زنجیره تولید است که مستمر و پایدار باشد.

قدس علوی گفت: مرکز مولد سازی میگو، مرکز تکثیر، مرکز تولید خوراک میگو و واحد عمل آوری حلقه‌های به هم پیوسته هستند، در اردیبهشت ماه ذخیره سازی میگو انجام می‌شود و چهار ماه بعد سرمایه برمی گردد و این انگیزه خوبی برای سرمایه گذاران است.

در ادامه تور یک روزه، کارگاه تولید بچه میگو در گمیشان مورد بازدید قرار گرفت.

مدیر کل شیلات استان گلستان با بیان این که تاکنون بچه میگو از استان‌های جنوبی تأمین می‌شد، اظهار کرد: انتقال بچه میگو از جنوب هزینه و تلفات دارد و ما برای رسیدن به ارزش افزوده باید زنجیره تولید را کامل کنیم.

کانال‌های آبرسان یک و دو و سپس پروژه پن و قفس از دیگر طرح‌هایی بود که مورد بازدید قرار گرفت.

در ادامه بازدید، محمود سقلی، معاون آبزی پروری شیلات گلستان اظهار کرد: استان گلستان و شهرستان بندر ترکمن در پرورش ماهی در پن از ظرفیت بالایی برخوردار است.

وی با بیان این که برای طرح پرورش ماهی در پن گونه قزل‌آلا را برای جذب سرمایه‌گذار در نظر گرفتیم، اذعان کرد: در این روش می‌توان انواع ماهی‌های را پرورش داد.

وی افزود: در سال ۹۵ گلستان در حوزه پرورش ماهی‌های گرمابی مقام چهارم را در کشور داشت و توانست بیش از ۱۸ هزار تن انواع ماهی‌های گرمابی را تولید کنند.

سقلی با بیان این که ۷۵۰ تن ماهی‌ در حوزه سردآبی در استان تولید شده است، اضافه کرد: در استان گلستان ماهی‌های زینتی پرورش داده می‌شود که در سال گذشته سه میلیون و ۵۰۰ تن ‌بچه‌ماهی زینتی به کشورهای عراق، ترکیه و آذربایجان صادر شده است.